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    Жизнь

    Антонио Бандерас в свой день рождения заявил о заражении Covid-19

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    Актер Антонио Бандерас - Антонио Бандерас в свой день рождения заявил о заражении Covid-19
    Актер Антонио Бандерас
    instagram.com/antoniobanderasoficial/

    Актер заверил, что чувствует себя неплохо и надеется вскоре выздороветь.

    Знаменитый киноактер Антонио Бандерас заболел коронавирусной инфекцией Covid-19. О том, что проведенный тест подтвердил его заражение, сам актер сообщил на своей странице в сети Instagram.

    «Сегодня, 10 августа, я вынужден отмечать свое 60-летие на карантине, после сдачи позитивного теста на Covid-19», — написал Бандерас.

    screenshot_1_91
    instagram.com/antoniobanderasoficial/

    Актер заверил, что чувствует себя неплохо и надеется вскоре выздороветь.

    Ранее «Скотч» показывал уморительные фото о сложных отношениях кошек и ящериц.

    Кошки и ящерицы — это настолько разные животные, что сложно представить их в качестве лучших друзей или соседей по квартире. Но, как выяснилось, они могут вполне мирно сосуществовать на одной территории и даже тесно общаться... до поры до времени.

    Именно сложным отношениям хладнокровных рептилий и пушистых кошачьих посвящены эти 13 очень необычных и милых снимков.

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    актер День рождения коронавирус
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