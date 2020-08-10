Антонио Бандерас в свой день рождения заявил о заражении Covid-19



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Актер Антонио Бандерас instagram.com/antoniobanderasoficial/

Актер заверил, что чувствует себя неплохо и надеется вскоре выздороветь.

Знаменитый киноактер Антонио Бандерас заболел коронавирусной инфекцией Covid-19. О том, что проведенный тест подтвердил его заражение, сам актер сообщил на своей странице в сети Instagram.

«Сегодня, 10 августа, я вынужден отмечать свое 60-летие на карантине, после сдачи позитивного теста на Covid-19», — написал Бандерас.

instagram.com/antoniobanderasoficial/

Актер заверил, что чувствует себя неплохо и надеется вскоре выздороветь.

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