  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Экс-«Виа Гра» в кожаном мини вызвала фурор в сети (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Певица Миша Романова - Экс-«Виа Гра» в кожаном мини вызвала фурор в сети (фото)
    Певица Миша Романова
    instagram.com/misharomanova/

    Певица очаровала стильным луком

    Известная певица, бывшая участница «Виа Гры» Миша Романова восхитила новым секси-луком.

    Так, звезда примерила кожаное мини-платье с декольте и ботфорды. Знаменитость грациозно позировала с мокрой укладкой, сидя на столе и щеголяя аппетитными бедрами. Снимком артистка поделилась на странице в Instagram.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Экс-«Виа Гра» в кожаном мини вызвала фурор в сети (фото)
    Экс-«Виа Гра» в кожаном мини вызвала фурор в сети (фото)
    instagram.com/misharomanova/

    Свой пост звезда оставила без комментария. А вот ее сторонники написали кучу приятностей.

    Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

    Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.

    Читайте также: Подборка безумных интерьеров, которые ярко демонстрируют фантазию владельцев. Курьезные фото
    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Экс-«Виа Гра» в кожаном мини вызвала фурор в сети (фото)