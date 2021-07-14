Экс-«Виа Гра» в кожаном мини вызвала фурор в сети (фото)

Певица очаровала стильным луком

Известная певица, бывшая участница «Виа Гры» Миша Романова восхитила новым секси-луком.

Так, звезда примерила кожаное мини-платье с декольте и ботфорды. Знаменитость грациозно позировала с мокрой укладкой, сидя на столе и щеголяя аппетитными бедрами. Снимком артистка поделилась на странице в Instagram.

Свой пост звезда оставила без комментария. А вот ее сторонники написали кучу приятностей.

Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.