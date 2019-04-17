Заговор политиков и предсказания Нострадамуса: почему люди считают, что Нотр-Дам загорелся неслучайно?



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Фото: AFP

В прошлом месяце подожгли церковь, построенную в 17 веке

Страшный пожар в соборе Парижской Богоматери стал настоящим шоком не только для парижан: нельзя быть готовым к тому, что знаковая для мировой культуры постройка вдруг окажется объята пламенем и так беззащитна. Пока сгорало «сердце» Парижа, а горожане молились и пели в унисон, стоя на коленях перед пылающим Нотр-Дамом, весь мир пытался понять, как такое могло произойти в 21 веке. И далеко не все готовы принять версию о случайном возгорании легендарного собора, умиравшего вчера на наших глазах.

Эммануэль Макрон, пообещавший Франции, что Нотр-Дам не погиб и однажды будет так же прекрасен, как до этого злосчастного вечера, стал главной мишенью тех, кто уверен, что от нас скрывают правду. В трагических событиях нередко видят замаскированные игры политиков, и собор в огне не стал исключением. Главная версия – на его реставрацию, которая шла с начала апреля, банально не хватало средств, а президенту Франции отчаянно не хватало рейтинга народной любви. Кроме того, в понедельник Макрону предстояла конференция в Елисейском дворце, где от него ждали четкий план в ответ на протесты «желтых жилетов».

«Я часто посещал здания, в которых велась реконструкция, поэтому знаю, что в таких местах пожар - постоянный риск, и все заранее к нему готовы. Теперь представьте, насколько осторожны были люди во время работы на таком значимом историческом религиозном объекте. Это либо беспрецедентная безалаберность, либо просто поджог», - считает канадский автор Стефан Молинье. Ему вторят те, кто наслышан о пожарах, происходивших в других европейских религиозных постройках в последнее время: «Собор Парижской Богоматери в огне. Совсем недавно так же горела церковь Сен-Сюльпис. И нам говорят, что это случайность».

На канале Fox News не были готовы слушать теории заговора даже от приглашенных экспертов – их постоянно перебивали, а позже и вовсе отключили от эфира. Один из комментаторов отметил, что возгорание могло быть случайным, но правды мы не узнаем, за что был удостоен гневной речи от ведущего. Другой эксперт был более радикален и в прямом эфире назвал вчерашнюю трагедию «французским 11 сентября», недвусмысленно намекнув на ее возможных организаторов. Мэр пригорода Парижа напомнил зрителям: «Уже несколько лет примерно раз в неделю во Франции разрушают религиозные постройки. В прошлом месяце подожгли церковь, построенную в 17 веке, вырвали кресты, разбили статуи, перевернули все вверх дном. Конечно, вам скажут, что это совпадение, но…». Дослушать его никому не удалось, поскольку речь быстро прервали.

У тех, кто копнул глубже и увидел в произошедшем знак свыше, своя версия: по их мнению, Нотр-Дам давно был обречен. В доказательство нашлось предсказание Нострадамуса, якобы рассказавшего о судьбе европейских стран еще несколько веков назад: «Созвездие Овна, Юпитер и Сатурн, предвечный Бог, какие перемены ждать? Зло возвратится век спустя. Франция, Италия, через какие вам эмоции пройти придется?». Астрологи быстро подсчитали: Солнце сейчас находится именно в Овне, а Юпитер и Сатурн заняли на небе нужные места для события такого масштаба. Но самой интересной деталью стала речь французского лидера, Эммануэля Макрона, в которой он употребил заветное слово: «В огне Нотр-Дам – эмоции целой нации. Как и всем горожанам, мне невыносимо видеть, как сгорает эта часть нас». Кроме того, пожар случился в Страстную неделю перед Пасхой и в сложные для католической церкви времена неутихающих скандалов, связанных со священнослужителями и растлением детей. Таким же говорящим знаком верующие посчитали спасение тернового венца Иисуса, хранившегося в соборе и чудом не пострадавшего в огне, и нетронутый крест, все еще возвышающийся посреди Нотр-Дама.

Джерело: Super