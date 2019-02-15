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    Шоу-биз

    Рэпер Дрейк подарил себе на 14 февраля «айфон» за $400 тысяч (фото)

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    Дрейк - Рэпер Дрейк подарил себе на 14 февраля «айфон» за $400 тысяч (фото)
    Дрейк

    Корпус лакшери-девайса сделан из 18-каратного белого золота

    Рэпер Дрейк, получивший «Грэмми» за лучшую рэп-песню, тоже сделал роскошный подарок на День всех влюбленных. Правда, самому себе. Престижную награду и 14 февраля Дрейк отметил, заказав дизайнерский «айфон». Как сообщают западные СМИ, стоимость такого эксклюзивного девайса примерно $400 тысяч . Корпус его сделан из 18-каратного белого золота, а задняя панель инкрустирована белыми и голубыми бриллиантами.

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    Ранее сообощалось, что во время трансляции 61-ой церемонии вручения «Грэмми» канадскому рэперу Дрейку отключили микрофон и прервали его речь рекламой. Он поднялся на сцену, чтобы получить награду за победу в номинации «Лучший рэп-трек». Как сообщают очевидцы, после слов Дрейка о том, что все это лишь бизнес, за которым часто стоят люди, не углубляющиеся в суть творчества, организаторы поспешили отключить ему микрофон и уйти на рекламу.

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    Джерело: Super

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