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    Жизнь

    Как выглядит собор Парижской Богоматери после пожара: фото изнутри

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    Как выглядит собор Парижской Богоматери после пожара: фото изнутри

    Мэр Парижа Анна Идальго заявила, что в крыше собора большая дыра на том месте, где был шпиль, но алтарь сохранился

    Каменная часть Собора Парижской Богоматери уцелела после масштабного пожара, который начался в понедельник вечером.

    Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные утром во вторник, 16 апреля.

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    Как выглядит собор Парижской Богоматери после пожара: фото изнутри
    Как выглядит собор Парижской Богоматери после пожара: фото изнутри
    Как выглядит собор Парижской Богоматери после пожара: фото изнутри
    Как выглядит собор Парижской Богоматери после пожара: фото изнутри
    Как выглядит собор Парижской Богоматери после пожара: фото изнутри
    Как выглядит собор Парижской Богоматери после пожара: фото изнутри

    В результате пожара образовалась дыра в потолке над нефом, где обвалились деревянные перекрытия, но общая структура здания хорошо сохранилась.

    Мэр Парижа Анна Идальго заявила, что в крыше собора большая дыра на том месте, где был шпиль, но алтарь сохранился, и все не так плохо, как она опасалась.

    Из собора удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа и тунику святого Людовика.

    Периметр вокруг собора до сих пор окружен, пожарные остаются на месте, но заявляют, что угрозы повторного возгорания уже нет.

    мэр пожар
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