Как выглядит собор Парижской Богоматери после пожара: фото изнутри
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Розсилка
Мэр Парижа Анна Идальго заявила, что в крыше собора большая дыра на том месте, где был шпиль, но алтарь сохранился
Каменная часть Собора Парижской Богоматери уцелела после масштабного пожара, который начался в понедельник вечером.
Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные утром во вторник, 16 апреля.
В результате пожара образовалась дыра в потолке над нефом, где обвалились деревянные перекрытия, но общая структура здания хорошо сохранилась.
Мэр Парижа Анна Идальго заявила, что в крыше собора большая дыра на том месте, где был шпиль, но алтарь сохранился, и все не так плохо, как она опасалась.
Из собора удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа и тунику святого Людовика.
Периметр вокруг собора до сих пор окружен, пожарные остаются на месте, но заявляют, что угрозы повторного возгорания уже нет.