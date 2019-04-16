Как выглядит собор Парижской Богоматери после пожара: фото изнутри



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мэр Парижа Анна Идальго заявила, что в крыше собора большая дыра на том месте, где был шпиль, но алтарь сохранился

Каменная часть Собора Парижской Богоматери уцелела после масштабного пожара, который начался в понедельник вечером.

Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные утром во вторник, 16 апреля.

В результате пожара образовалась дыра в потолке над нефом, где обвалились деревянные перекрытия, но общая структура здания хорошо сохранилась.

Мэр Парижа Анна Идальго заявила, что в крыше собора большая дыра на том месте, где был шпиль, но алтарь сохранился, и все не так плохо, как она опасалась.

Из собора удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа и тунику святого Людовика.

Периметр вокруг собора до сих пор окружен, пожарные остаются на месте, но заявляют, что угрозы повторного возгорания уже нет.