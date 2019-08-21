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    Жизнь

    Зеленская и скандальная супруга Нетаньяху в одинаковых туфлях сходили к химерам

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    <p>Елена Зеленская&nbsp;</p> <p>instagram.com/olenazelenska_official/</p> - Зеленская и скандальная супруга Нетаньяху в одинаковых туфлях сходили к химерам

    Елена Зеленская 

    instagram.com/olenazelenska_official/

    Супруги политиков порадовали стильынми нарядами

    Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху с супругой впервые за 20 лет приехал в Киев с рабочим визитом. Пока политики обсуждали государственные дела, первая леди Украины провела экскурсию по Дому с химерами для жены премьер-министра.

     Женщины сходили в Дом с химерами, причем в одинаковых бежевых туфлях-лодочках. Также первая леди выбрала белое платье от бренда Dafna May. В своем Инстаграме Зеленская поделилась фото с совместной прогулки.

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    Зеленская и скандальная супруга Нетаньяху в одинаковых туфлях сходили к химерам
    Зеленская и скандальная супруга Нетаньяху в одинаковых туфлях сходили к химерам
    Зеленская и скандальная супруга Нетаньяху в одинаковых туфлях сходили к химерам
    Зеленская и скандальная супруга Нетаньяху в одинаковых туфлях сходили к химерам
    Зеленская и скандальная супруга Нетаньяху в одинаковых туфлях сходили к химерам
    Зеленская и скандальная супруга Нетаньяху в одинаковых туфлях сходили к химерам
    Зеленская и скандальная супруга Нетаньяху в одинаковых туфлях сходили к химерам
    Зеленская и скандальная супруга Нетаньяху в одинаковых туфлях сходили к химерам
    instagram.com/olenazelenska_official/

    «Впервые как жена Президента Украины имела честь приветствовать в Киеве высокую гостью - жену премьер-министра Израиля госпожа Сару Нетаньяху. Экскурсия в Доме с химерами, искренняя и теплая беседа о важном», - подписала фото первая леди.

    Напомним, визит Нетаньяху в Киеве начался с того, что его жена выбросила хлеб и соль, которыми их встречали у самолета.

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    премьер-министр экскурсия первая леди
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