Зеленская и скандальная супруга Нетаньяху в одинаковых туфлях сходили к химерам



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Елена Зеленская instagram.com/olenazelenska_official/

Супруги политиков порадовали стильынми нарядами

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху с супругой впервые за 20 лет приехал в Киев с рабочим визитом. Пока политики обсуждали государственные дела, первая леди Украины провела экскурсию по Дому с химерами для жены премьер-министра.

Женщины сходили в Дом с химерами, причем в одинаковых бежевых туфлях-лодочках. Также первая леди выбрала белое платье от бренда Dafna May. В своем Инстаграме Зеленская поделилась фото с совместной прогулки.

«Впервые как жена Президента Украины имела честь приветствовать в Киеве высокую гостью - жену премьер-министра Израиля госпожа Сару Нетаньяху. Экскурсия в Доме с химерами, искренняя и теплая беседа о важном», - подписала фото первая леди.

Напомним, визит Нетаньяху в Киеве начался с того, что его жена выбросила хлеб и соль, которыми их встречали у самолета.

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