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    Жизнь

    Зеленский в оранжевых трусах искупался в Черном море (фото, видео)

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    <p>Владимир Зеленский</p> <div class="copy">Фото: Кирилл Тимошенко, Facebook</div> <div class="adv"> <div id="corebanner_2" place="2" class="corebannerlist bn_hold loadedbanner_3" loadedbanner="3"><ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-5553788 - Зеленский в оранжевых трусах искупался в Черном море (фото, видео)

    Владимир Зеленский

    Фото: Кирилл Тимошенко, Facebook

    Президент Украины Владимир Зеленский и команда его Офиса «лично проинспектировали температуру воды в Черном море»

    В субботу, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский во время пребывания с рабочим визитом в Одессе искупался в Черном море.

    Соответствующие фотографии на своей странице в Facebook выложил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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    Зеленский в оранжевых трусах искупался в Черном море (фото, видео)
    Зеленский в оранжевых трусах искупался в Черном море (фото, видео)
    Зеленский в оранжевых трусах искупался в Черном море (фото, видео)

    На фото видно Зеленского в оранжевых шортах. На другом - он уже купается вместе с Тимошенко, руководителем Офиса президента Андреем Богданом и охранником главы государства. На фотографиях также видно женщину и мужчину - скорее всего, они обычные отдыхающие.

     «Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе президент Украины Владимир Зеленский и команда его Офиса лично проинспектировали температуру воды в Черном море», - говорится в подписи к видео.

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    Владимир Зеленский Кирилл Тимошенко
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