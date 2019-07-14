Зеленский в оранжевых трусах искупался в Черном море (фото, видео)

Владимир Зеленский

Фото: Кирилл Тимошенко, Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский и команда его Офиса «лично проинспектировали температуру воды в Черном море»

В субботу, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский во время пребывания с рабочим визитом в Одессе искупался в Черном море.

Соответствующие фотографии на своей странице в Facebook выложил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

На фото видно Зеленского в оранжевых шортах. На другом - он уже купается вместе с Тимошенко, руководителем Офиса президента Андреем Богданом и охранником главы государства. На фотографиях также видно женщину и мужчину - скорее всего, они обычные отдыхающие.

«Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе президент Украины Владимир Зеленский и команда его Офиса лично проинспектировали температуру воды в Черном море», - говорится в подписи к видео.