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    Жизнь

    Жаркий поцелуй Анны Тринчер и Марув озадачил поклонников (видео)

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    Поп-звезды Анна Тринчер и Марув - Жаркий поцелуй Анны Тринчер и Марув озадачил поклонников (видео)
    Поп-звезды Анна Тринчер и Марув

    Актриса и певица записали пикантный ролик, который озадачил фанов

    Украинская актриса и звезда сериала «Школа» Анна Тринчер озадачила фанатов видео, на котором предстала с певицей Марув. В своем Инстаграме знаменитость опубликовала ролик, где вместе с артисткой играет в игру.

    Звезды  в позе для отжиманий собирают ртом конфеты с пола. За миг, когда остается одна, Тринчер и Марув эротично наклоняются друг к другу, будто собираются поцеловаться.

    «Ух, как горячо! Как вам наше видео?», - поинтересовалась у поклонников Анна.

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    Публикация от Анна Тринчер (@annatrincher_official)

    Впрочем, мысли юзеров по поводу такого контента разделились. Так, некоторые из подписчиков были в восторге от пикантного видео, а некоторые наоборот – раскритиковал актрису.

    «Они поцеловались? Это огонь», «Вау, видео супер. И мне кажется, что тут поцелуя не было. А даже если и был – Аня взрослая девочка», «Как горячо», «Мне неприятно такое смотреть», «Фу, это глупость»,

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    актриса певица
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