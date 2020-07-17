Жаркий поцелуй Анны Тринчер и Марув озадачил поклонников (видео)



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Поп-звезды Анна Тринчер и Марув

Актриса и певица записали пикантный ролик, который озадачил фанов

Украинская актриса и звезда сериала «Школа» Анна Тринчер озадачила фанатов видео, на котором предстала с певицей Марув. В своем Инстаграме знаменитость опубликовала ролик, где вместе с артисткой играет в игру.

Звезды в позе для отжиманий собирают ртом конфеты с пола. За миг, когда остается одна, Тринчер и Марув эротично наклоняются друг к другу, будто собираются поцеловаться.

«Ух, как горячо! Как вам наше видео?», - поинтересовалась у поклонников Анна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Тринчер (@annatrincher_official) 14 Июл 2020 в 6:44 PDT

Впрочем, мысли юзеров по поводу такого контента разделились. Так, некоторые из подписчиков были в восторге от пикантного видео, а некоторые наоборот – раскритиковал актрису.

«Они поцеловались? Это огонь», «Вау, видео супер. И мне кажется, что тут поцелуя не было. А даже если и был – Аня взрослая девочка», «Как горячо», «Мне неприятно такое смотреть», «Фу, это глупость»,