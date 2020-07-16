Похудевшая Настя Каменских в бикини вызвала ажиотаж знаменитыми ягодицами (фото)
33-летняя певица Настя Каменских показала ультрасексуальные домашние образы
Певица похвасталась заметно постройневшей фигурой в оригинальном бикини
Секс-символ украинского шоу-бизнеса Настя Каменских предстала в дерзком наряде, который напомнил фанатам дискотечный. Настя надела белый кроп-топ и модные неоновые брюки из переливающейся ткани. Артистка сделала пышную укладку и подняла взъерошенные кудри наверх.
«Согласны ли вы, что тело - это отражение наших мыслей и внутренних ощущений? Фигура, осанка, походка - это результат заботы о своем здоровье и уважения к себе, позитивных мыслей и настроя. Я считаю, что занятия спортом, утренняя зарядка, танцы, йога, пробежки в любое удобное для вас время или другой вариант на ваш выбор - это в первую очередь проявления заботы о своем теле и здоровье», - указала звезда.
Фанаты осыпали певицу комплиментами и оценили ее новые аутфиты. «На дискотеку собралась?», «Ох, Настя, я было подумал, что ты голая», «Я уже говорил, что Потап – счастливчик?», «На танцы в таких штанишках – самое то», «Похудевшая кокетка!», «Шикарная у вас попка!», «Худышечка наша эротичная», «Тебе нужно на подиум, срочно, недоработка», - прокомментировали подписчики.