«Бюст вырывается». Эмили Ратаковски показала, как визуально увеличить грудь в бикини (фото)



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29-летняя модель Эмили Ратаковски проводит летний отпуск у океана instagram.com/emrata/

На пляже звезда снялась в эффектном образе

Любительница откровенных кадров 29-летняя модель Эмили Ратаковски не устояла перед возможностью в очередной раз порадовать поклонников. Эмили сфотографировалась в купальнике, похваставшись достоинствами своей фигуры.

Ратаковски выбрала для отдыха черное бикини из собственной линейки Inamorata. Звезда показала, как визуально увеличить бюст. Актриса надела бюстгальтер на размер меньше. Обнаженная грудь модели едва поместилась в чашки-треугольники. Позируя на песке, Эмили игриво опустила взгляд. Модель сделала вид, что играется с завязками купальника.

instagram.com/emrata/

Фанаты осыпали Эмили комплиментами, восхитившись ее стройностью и сексуальностью. «Какая прекрасная грудь!», «Бюст вырывается наружу», «Обожаю это бикини», «Эта женщина идеальна», «Красотка на пляже», «Тебе никогда не стать скромной», «Девушка-конфетка», «Давай помогу поправить тебе бра?», «Блонд действительно очень идет тебе», «Твое тело – произведение искусства», «Только посмотрите на эту талию», - прокомментировали пользователи Instagram.