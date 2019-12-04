Жертва младшего сына Елизаветы II рассказала об изнасиловании: «Пот тек струями прямо на меня»



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«Мною только что воспользовался член королевской семьи», - призналась Вирджиния

Женщина дала интервью британскому BBC, где подробно рассказала об их с Эндрю связи

В августе во дворце разгорелся скандал: 59-летнего сына Елизаветы II принца Эндрю обвинили сразу в нескольких изнасилованиях! Его имя всплыло в деле Джеффри Эпштейна – 10 августа он покончил с собой в тюремной камере после того, как его обвинили в работорговле и сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних (за это ему должны были дать как минимум 45 лет заключения).

Эндрю упомянули в своих показаниях две девушки: по словам Мисс Джиффр и Джоанны Шоберг, он «неподобающим образом трогал их». А еще пять лет назад (по делу того же Эптштейна) против Эндрю выступала Вирджиния Робертс, которая утверждала, что с 1999 по 2002-й ее три раза принуждали к интимной связи с принцев по его же инициативе. В доказательство она даже предоставила фотографию с монархом!

Принц Эндрю и Вирджиния

И сейчас Вирджиния дала интервью британскому BBC, где подробно рассказала об их с Эндрю связи. По ее словам, все случилось в 2011 году (тогда ей было всего 17!) в лондонском ночном клубе: «Мы зашли в VIP-зону. В очереди мы не стояли, я же была с принцем. Эндрю спросил, что я хочу выпить. Я не дала четкого ответа, и он принес водку, а потом пригласил меня на танец».

«Он был самым отвратительным танцором из всех, что я видела в жизни. Это было ужасно, и он постоянно потел — меня будто поливало дождем из его пота. Я чувствовала отвращение, но понимала, что должна его развлекать, потому что Джеффри так хотели. Потом в машине Гислейн сказала мне, чтобы я сделала для Эндрю то же, что я делала для Джеффри. Мне просто стало плохо. Я не ожидала такого от члена королевской семьи», — поделилась Вирджиния. После этого, как рассказывает Робертс, они поехали в дом Максвелл, где Эндрю принудил ее к интимной связи: «Она не продлилось долго, вся эта процедура. Это было отвратительно. Он не был со мной злым или что-то такое. Он просто встал, сказал «спасибо» и вышел. А я осталась в ужасе сидеть на кровати, ощущая стыд и чувствуя себя грязной. Мною только что воспользовался член королевской семьи».