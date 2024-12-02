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Життя Поплавського у фотографіях. Університет до ювілею свого ректора підготував унікальне видання

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Михайло Поплавський: історія життя у тритомній фотохроніці

Творча команда Київського університету культури презентувала ювілейне видання до 75-річчя ректора «Михайло Поплавський: Життя у фотографіях». Як пишуть «Факти», у тритомнику через світлини автори відобразили життєвий шлях ювіляра – від поразок до перемог, від успіхів до визнання. Відтворили зв’язок часу і подій, що змінювали країну, головного героя та людей, які оточували його протягом життя. Кожна зі світлин несе історичну цінність для ювіляра, університету, українського шоу-бізнесу, культури та країни в цілому.

«Віра – це магія. Про таких людей як Михайло Поплавський говорять self-made man. Віра в себе стала для нього мотивом непереборного прагнення йти своїм українським шляхом. Його сміливо можна назвати новатором і харизматичним візіонером, який ефективно будує майбутнє. Творить не за шаблонами й схемами, а прораховує багато ходів наперед і торує дорогу в майбутнє», – написано в анотації до фотоальбомів.

Життя Поплавського у фотографіях. Університет до ювілею свого ректора підготував унікальне видання фото 1

Сюжетні світлини фототрилогії передають неповторні емоції, настрій як головного героя, так і людей, які зустрілися на його життєвому шляху.

Супроводжуються розповідями та роздумами Михайла Поплавського про відображені моменти, періоди життя, події, обставини та крилатими афоризмами. Серед них: «Життя – це боротьба. Без поразок немає перемог!», «Вчись у тих, кого любиш. Обирай власний шлях! Будь унікальним! Залишайся собою!», «Знайди улюблену роботу і перетвори її на задоволення», «Лідер сильний своєю командою», «Успішним стає лише той, хто підкорює життєві обставини», «Ніщо так не збуджує наших ворогів, як наші успіхи" та інші.

Життя Поплавського у фотографіях. Університет до ювілею свого ректора підготував унікальне видання фото 2

Кожний том присвячений певному періоду біографії Михайла Поплавського – з дитинства і до сьогодення, від формування особистості до професійних та творчих здобутків.

У перший том видання увійшли фотографії, які присвячені дитинству, юності, родині, рідному краю, відпочинку, відкриттю власного бізнесу, благодійництву, особистому спілкуванню з видатними особистостями, досягненням і нагородам. Другий том представляє мистецькі здобутки: музичні кліпи, ролі у фільмах, книги і телевізійні творчі проєкти.

Життя Поплавського у фотографіях. Університет до ювілею свого ректора підготував унікальне видання фото 3

Третій том присвячений головній справі життя ректора – Університету культури – Університету майбутнього. Лідеру, який надихає і підтримує колег, а також навчає і мотивує студентів – «Жити, любити, творити і перемагати». Це життєве кредо Михайла Поплавського, яке він підтвердив своєю професійною діяльністю.

Через світлини у виданні відображена історія ректорства Михайла Поплавського, становлення та досягнення університетом популярності під його керівництвом.

Починаючи зі втілення піар проєкту «Співаючий ректор як технологія» який привернув увагу громадськості до маловідомого інституту культури, всеукраїнських концертних турів «Від сердець до сердець» з популяризації університету серед молоді, відкриття престижних спеціальностей, отримання Київський державним університетом статусу – Національного університету культури і мистецтв і до сучасного етапу розвитку.

Життя Поплавського у фотографіях. Університет до ювілею свого ректора підготував унікальне видання фото 4

«Головна задача кожного педагога – влюбити в себе студента та закохати у професію», – говорить Поплавський.

Окремий розділ третього тому є «Ректор у соціальних мережах». Саме поява Михайла Поплавського в соціальних медіа 15 років тому стала новим напрямком комунікаційної стратегії бренду. Нині у ректора університету культури найбільша кількість підписників в Instagram – 8,2 млн. з охопленням 83% аудиторії українців, в ТікТок – 1,5 мільйона, кліпи в YouTube набирають мільйонні перегляди.

Життя Поплавського у фотографіях. Університет до ювілею свого ректора підготував унікальне видання фото 5

«Ми створюємо тренди. Моя місія українізувати соціальні мережі, вести за собою креативну, амбітну та перспективну молодь, яка творитиме новітню історію України!» – каже Михайло Поплавський

Життя Поплавського у фотографіях. Університет до ювілею свого ректора підготував унікальне видання фото 6

На завершення презентації Михайло Поплавський зазначив: «Цінуйте кожен день і створюйте власне майбутнє! Зрозумійте, чого ви хочете і робіть це краще за інших! Будьте оптимістами! Атакуйте життя! Живіть на позитиві! Тримаймо разом українську хвилю!»

Теги: Михайло Поплавський університет молодь ювілей

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