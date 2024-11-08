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Театру юного глядача на Липках – 100 років: історія та внутрішні драми

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Театру юного глядача на Липках – 100 років: історія та внутрішні драми
Київський академічний театр юного глядача на Липках був заснований 1924 року
фото: пресслужба КМДА

Театр 15 разів змінював свою назву

Цього року Київський академічний театр юного глядача святкує столітній ювілей. За цей час він створив сотні постановок класики, став улюбленим місцем для багатьох поколінь. Навіть зараз, попри всі виклики війни, театр продовжує свою діяльність. Сьогодні 10 працівників театру перебувають на фронті.

«Сто років тому, у 1924 році, на руїнах війни постав цей театр, щоб дарувати людям світло і надію. Сьогодні, у такі ж непрості часи, він знову стає тим місцем, яке підтримує, надихає та надає сили. Театр гідно виконує свою місію – зцілює травмовані війною дитячі душі засобами мистецтва», – наголосила заступниця голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко, яка прийшла привітати колектив театру з ювілеєм.

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На весь екран

За час свого існування театр презентував понад 200 прем’єр і співпрацював із видатними українськими митцями. У 2004 році він отримав статус «академічного». Сьогодні Театр юного глядача пропонує насичений репертуар для відвідувачів різного віку – від дитячих казок до глибоких драм для дорослих.

Театру юного глядача на Липках – 100 років: історія та внутрішні драми фото 1

Історія театру

Київський академічний театр юного глядача на Липках був заснований 1924 року групою творчої молоді, зокрема – Іриною Дєєвою (першою жінкою-режисером в Україні, художнім керівником 1924-1930, 1933-1938 роки) та Олександром Соломарським – першим директором, актором та режисером ТЮГу (1924-1931 роки).

Відкрився театр 9 листопада 1924 року виставою «Мауглі» за Кіплінгом. Про це свідчить газета «Дитяча трибуна» від 6 листопада 1924 року, яка зберігається у Національній бібліотеці України імені Вернадського. Архівні матеріали про роботу театру свідчать, що у роки Другої Світової війни, а саме у 1941 році, будівлю театру було зруйновано. Збереглись в архівах вітальні адреси від різних Державних установ та поважних гостей, що свідчать про визнання та фіксують початок роботи театру.

Перші вистави театру проходили в приміщенні Київського театру імені Івана Франка
Перші вистави театру проходили в приміщенні Київського театру імені Івана Франка

Тоді з театром співпрацювали найвидатніші майстри українського мистецтва – Амвросій Бучма, Володимир Татлін, Євген Сагайдачний, Аксель Лундін, Володимир Вільнер, Костянтин Кошевський (головний режисер театру 1938-1949 роки), Борис Вершилов, Микола  Фореггер, Вадим Меллер, навіть Костянтин Станіславський, який давав поради щодо постановки «Синього птаха» Метерлінка.

У 1926 році під патронатом ТЮГу з'явився Ляльковий театр та Театр робочої молоді. Тут була поставлена перша п’єса Олександра Корнійчука «На грані» у 1929 році.

Театру юного глядача на Липках – 100 років: історія та внутрішні драми фото 2

Театр не одноразово змінював свою назву, 16 разів. У 1924 його назва була Київський державний театр для дітей. З часом з'являлися додатки театр для дітей: ім. М.Горького, ім. Ленінського комсомолу.

Останній скандал зі зміною керівника

Театр неодноразово переживав зміну керівництва. Зокрема у 2021 році розгорівся скандал з приходом до театру В’ячеслава Жили. Департамент культури КМДА провів конкурс на обрання  художнього керівника закладу, до цього понад три десятиліття заклад очолював Віктор Гирич. Утім виграв конкурс очільник іншого столичного драмтеатру «Актор» – В’ячеслав Жила.

У 2021 році новим керівником театру став В’ячеслав Жила
У 2021 році новим керівником театру став В’ячеслав Жила

Колектив театру юного глядача заявив, що конкурс був нечесний і влаштував протест на підтримку Віктора Гирича, який став художнім керівником установи ще у 1991-му, з 1993-го – директором Жила протримався на посаді не довго. У 2023 році рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду Жилу було відсторонено від посади. Зокрема, тоді суд визнав протиправним та скасував рішення конкурсної комісії від 30 серпня 2021 року щодо визначення Жили переможцем конкурсу.

Театру юного глядача на Липках – 100 років: історія та внутрішні драми фото 3

І хоча Жила був на посаді лише 1,5 року за цей час у театрі відбулось 10 прем'єр, зокрема «Легенди Бахчисарая» у постановці режисера Ахтема Сеітаблаєва.

Наразі обов'язки директора і художнього керівника театру виконує Марія Кривенко. Багато акторів театру задіяні і в популярних українських серіалах. Зокрема народна артистка Анжеліка Гирич, яку глядач знає та любить за ролі у багатьох спектаклях, таких як «Лісова пісня», «Фігаро», «Ромео та Джульєта», яка знялася у більш ніж тридцяти українських фільмах та серіалах. Тарас Цимбалюк, який став відомим завдяки ролям у популярних серіалах та фільмах, таких як «Кріпосна», «Чорний ворон» та «Кайдашева сім'я».

Вистави діючого репертуару 2024 року:

  • О.Уайльд «Зоряний хлопчик»
  • О.Уайльд «Привид замку Кентервіль»
  • Е.Портер «Поліанна»
  • Г.-Х. Андерсен «Дюймовочка»
  • М.Твен «Пригоди Тома Сойєра»
  • О.Генрі «Вождь червоношкірих»
  • С.Дерманський «Різдвяна крамничка тітоньки Мальви»
  • К.Нестлінгер «Хлопчик з бляшанки»
  • Сі бі Зонг «Прірва… або На добраніч кретини!»
  • Ю.Винничук «Місце для дракона»
  • Н.Саймон «Бережіть Флорес»
  • О.Аненкова «Люби-мене-не-покинь»
  • В.Нестайко «Тореадори з Васюківки»
  • О.Несміян «Ти особливий»
  • М.Гоголь «Шинель»
  • Рут Парк «ВомбатМишаКіт»
  • Я.Екхольм «Людвиг XIV»
  • І.Франко «Лис Микита»
  • Сара Стріндсберг «Медея» (Mederland)
  • Г.-Х. Андерсен «Снігова королева»
  • А.Курейчик «Жінки дивовижне створіння».

Як повідомлялося, режисер Андрій Жолдак повернеться в Україну з новою виставою. Зокрема театральний режисер поставить виставу «Дім» у Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки за пʼєсою, яку написав сам. 

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Теги: Міністерство культури ювілей Віктор Гирич актор скандал театр конкурс історія

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