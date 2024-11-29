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Ексміністр освіти закликав скоротити кількість університетів в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ексміністр освіти закликав скоротити кількість університетів в Україні
Квіт вважає, що в Україні наука відірвана від вищої освіти
фото з відкритих джерел

Сергій Квіт, президент Києво-Могилянської академії, переконаний: за кордоном освіта не завжди краща

Президент Києво-Могилянської академії та ексміністр освіти Сергій Квіт вважає, що в Україні функціонує занадто багато університетів. Таку думку він висловив у проєкті громадської ініціативи «Голка» «Мости України», в якому «Главком» виступає інформаційним партнером.

Квіт зазначив, що на мережу закладів вищої освіти потрібно дивитися з двох боків – національної економіки і регіонів. Вони мають різну спеціалізацію і потребують різних фахівців.

Водночас ексміністр підкреслив, що Україна має низку пострадянських проблем, зокрема, однією з них є те, що наука відірвана від вищої освіти.

«Вона в основному в системі Національної академії наук і інших галузевих інститутів, а освіта – в університетах. Це значить, що наукові дослідження в університетах є пунктирними. Це неправильно. Є концепція Гумбольдта, коли найкращий викладач – лідер в своїй дослідницькій галузі. Той, хто публікується, робить дослідження, найкраще розбирається в цій сфері, той і є найкращий викладач. В Україні – це велика проблема, про яку ми говоримо роками», – зазначив він.

Крім того, президент Києво-Могилянської академії наголосив, що першокласні університети за кордоном діють за принципом всебічної університетської автономії.

«Фінансова автономія – це запорука якості. В Україні не працює репутаційний чинник, репутація не є капіталом. У західному світі репутація є головним капіталом. Щоб запрацював репутаційний чинник, треба, щоб він був пов'язаний з фінансами. Тому потрібно дати фінансову автономію та інтегрувати наукові дослідження і вищу освіту. Не можна говорити вічно про це, а треба просто – зробити», – пояснив Квіт.

Однак, за словами колишнього міністра освіти, українцям не обов'язково їхати за кордон, аби отримати хорошу освіту. Він зазначив, що в нашій державі людина теж може одержати якісну освіту, особливо, якщо йдеться про бакалаврський рівень.

Нагадаємо, близько 200 тис. чоловіків мобілізаційного віку вступають у виші для фіктивного навчання.

Як повідомлялося, за період з квітня до серпня 2024 року з українських закладів вищої освіти відрахували 23 448 студентів чоловічої статі віком понад 30 років, які мали академічну неуспішність чи не з’являлися на заняттях.

До слова, заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова заявила, що рівень знань українських підлітків відстає на два роки, що загрожує економічному та соціальному розвитку України.

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Теги: університет навчання освіта

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