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У Празі поліція влаштувала перевірку в нічному клубі через скарги на українців

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Празі поліція влаштувала перевірку в нічному клубі через скарги на українців
Відвідувачами нічного клубу Orion у чеському Жижкові є здебільшого українська молодь https://zaxid.net/news/
фото: Novinky

Чехи скаржились, що відвідувачі нічного закладу поводяться непристойно

 

Поліція Праги в ніч проти неділі, 10 листопада, провела рейд на нічний клуб Orion в історичному районі Жижков. На популярний серед українців заклад неодноразово скаржились місцеві мешканці через порушення громадського порядку, повідомляє чеське видання Novinky.

Зазначається, що після п’ятничного рейду митників у суботу ввечері до клубу завітали також поліцейські. Під час перевірки поліція перекрила вхід до клубу з вулиці, де перевіряла пасажирів автомобілів, які щойно приїхали чи збирались від’їжджати. Ще близько 30 правоохоронців перебували всередині клубу.

Відвідувачів нічного клубу відпускали після перевірки документів. Якщо у когось не було при собі документів, їх перевіряла іноземна поліція. Більшість відвідувачів клубу були громадяни України, переважно молодь. У пресслужбі поліції Чехії повідомили, що перевірили загалом понад 100 відвідувачів.

«Поліцейські затримали двох іноземців, які не мали при собі документів і встановити їх особи на місці не вдалося. Тому їх доставили до офісу іноземної поліції», – сказала речниця поліції Єва Кропачова.

Окрім того, поліцейські виявили двох 17-річних дівчат у стані алкогольного сп’яніння. Їх передали батькам та повідомили орган соціально-правового захисту дітей.

Видання зазначає, що клуб Orion у Жижкові працює двічі на тиждень, у п'ятницю та суботу, з 21:00 до 05:00. Пости на сторінках клубу публікуються українською мовою, а його власником є громадянин України Олександр Петровцій.

Останніми тижнями празькі ЗМІ повідомляли про проблеми з відвідувачами клубу Orion, а місцеві мешканці Жижкова навіть склали петицію, закликаючи владу втрутитися та навести порядок. Чехи скаржились, що відвідувачі нічного закладу нібито поводяться непристойно: влаштовують п’яні бійки, нападають з бейсбольними битами та б’ють припарковані неподалік клубу автомобілі.

Нагадаємо, раніше кримінальний розшук звинуватив у шахрайстві 52-річного чоловіка з чеського міста Рокіцана. За даними слідства, він фіктивно розміщував українських біженців та отримував гроші від держави. Загалом він заробив майже 2 мільйони крон.

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Теги: гроші поліція молодь розшук Чехія

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