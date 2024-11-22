Скільки в Україні студентів-іноземців і на кого вони навчаються: дані від МОН
Медицина є найпопулярнішою спеціальністю серед іноземців
В українських університетах навчаються понад 27 тис. іноземців. Найбільше студентів до України приїхало із Китаю, повідомили у Міністерстві освіти і науки.
Станом на 1 листопада 2024 року в Україні навчаються 27,2 тис. студентів з інших країн. З них 7,1 тис. вступили цьогоріч.
Найбільше студентів з таких країн:
- Китай – 10,7 тис.;
- Азербайджан – 4,3 тис.;
- Індія – 1,8 тис.;
- Грузія – 1,2 тис.;
- Марокко – 1,2 тис.;
- Туреччина – 858;
- Туркменістан – 858.
Найпопулярнішими спеціальностями серед іноземців є:
- медицина – 4,4 тис. студентів;
- менеджмент – 3,8 тис.;
- економіка – 1,1 тис.;
- право – 985;
- фармація і промислова фармація – 979;
- музичне мистецтво – 969.
До першої десятки університетів за кількістю іноземних студентів увійшли:
- Київський національний університет технологій та дизайну – 1,7 тис.;
- Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 1,7 тис.;
- Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» – 1,1 тис.;
- Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова – 1,07 тис.;
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 989;
- Сумський національний аграрний університет – 788;
- Запорізький державний медико-фармацевтичний університет – 630;
- Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України – 591;
- Національний університет біоресурсів і природокористування України – 550;
- Міжнародний гуманітарний університет – 541.
Всього з 1 січня по 31 жовтня 2024 року українські виші зареєстрували 8,5 тис. запрошень іноземців на навчання. Торік їх було 14,3 тис., у 2022-му – 17,8 тис. Для порівняння, перед повномасштабним вторгненням – у 2021 році – таких запрошень нарахували 65,3 тис.
Нагадаємо, у жовтні завершилась вступна кампанія до профейсійно-технічних навчальних закладів. Найпопулярнішими професіями, які обирали вступники, стали кухар, автослюсар, електрогазозварник, кондитер, водій і тракторист. Також до десяти найпотрібніших на ринку праці України за кількістю вакансій на сайтах пошуку роботи входять кухар, водій та слюсар.
До слова, 17 українських університетів потрапили у рейтинг найкращих вишів світу від британського журналу Times Higher Education.
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