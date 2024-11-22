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Скільки в Україні студентів-іноземців і на кого вони навчаються: дані від МОН

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Скільки в Україні студентів-іноземців і на кого вони навчаються: дані від МОН
Всього з 1 січня по 31 жовтня 2024 року українські виші зареєстрували 8,5 тис. запрошень іноземців на навчання. Торік їх було 14,3 тис., у 2022-му – 17,8 тис.
фото з відкритих джерел

Медицина є найпопулярнішою спеціальністю серед іноземців

В українських університетах навчаються понад 27 тис. іноземців. Найбільше студентів до України приїхало із Китаю, повідомили у Міністерстві освіти і науки.

Станом на 1 листопада 2024 року в Україні навчаються 27,2 тис. студентів з інших країн. З них 7,1 тис. вступили цьогоріч.

Найбільше студентів з таких країн:

  • Китай – 10,7 тис.;
  • Азербайджан – 4,3 тис.;
  • Індія – 1,8 тис.;
  • Грузія – 1,2 тис.;
  • Марокко – 1,2 тис.;
  • Туреччина – 858;
  • Туркменістан – 858.
В українських університетах також навчаються 514 росіян. Є й громадяни США (275) і Великої Британії (120)
В українських університетах також навчаються 514 росіян. Є й громадяни США (275) і Великої Британії (120)
фото: mon.gov.ua

Найпопулярнішими спеціальностями серед іноземців є:

  • медицина – 4,4 тис. студентів;
  • менеджмент – 3,8 тис.;
  • економіка – 1,1 тис.;
  • право – 985;
  • фармація і промислова фармація – 979;
  • музичне мистецтво – 969.
Скільки в Україні студентів-іноземців і на кого вони навчаються: дані від МОН фото 1
фото: mon.gov.ua
Скільки в Україні студентів-іноземців і на кого вони навчаються: дані від МОН фото 2
фото: mon.gov.ua

До першої десятки університетів за кількістю іноземних студентів увійшли:

  • Київський національний університет технологій та дизайну – 1,7 тис.;
  • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 1,7 тис.;
  • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» – 1,1 тис.;
  • Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова – 1,07 тис.;
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 989;
  • Сумський національний аграрний університет – 788;
  • Запорізький державний медико-фармацевтичний університет – 630;
  • Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України – 591;
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України – 550;
  • Міжнародний гуманітарний університет – 541.

Всього з 1 січня по 31 жовтня 2024 року українські виші зареєстрували 8,5 тис. запрошень іноземців на навчання. Торік їх було 14,3 тис., у 2022-му – 17,8 тис. Для порівняння, перед повномасштабним вторгненням – у 2021 році – таких запрошень нарахували 65,3 тис.

Нагадаємо, у жовтні завершилась вступна кампанія до профейсійно-технічних навчальних закладів. Найпопулярнішими професіями, які обирали вступники, стали кухар, автослюсар, електрогазозварник, кондитер, водій і тракторист. Також до десяти найпотрібніших на ринку праці України за кількістю вакансій на сайтах пошуку роботи входять кухар, водій та слюсар.

До слова, 17 українських університетів потрапили у рейтинг найкращих вишів світу від британського журналу Times Higher Education.

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Теги: медицина рейтинг водій мистецтво навчання університет кондитер вступна кампанія

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