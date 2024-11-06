Співзасновника Prometheus Івана Примаченка обрано народним депутатом

У 2014 році громадський діяч став співзасновником проєкту масових відкритих онлайн-курсів Prometheus

У 2019 році Примаченко невдало балотувався до Ради дев'ятого скликання від партії «Голос» (№24 у списку), як член партії

Центральна виборча комісія визнала Івана Примаченка обраним народним депутатом України від партії «Голос» замість померлого Олега Макарова. Про це інформує пресслужба ЦВК.

Центральна виборча комісія отримала від Апарату Верховної Ради документ про дострокове припинення повноважень народного депутата від «Голосу» Олега Макарова, про смерть якого стало відомо 29 жовтня.

Виходячи з цього, ЦВК визнала Івана Примаченка, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку партії «Голосу» під № 24, обраним народним депутатом на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

фото: ЦВК

Іван Примаченко: що про нього відомо

Народився 24 травня 1990 року у Донецьку. Закінчив Київський національний університет імені Шевченка, отримавши науковий ступінь магістра історії. З 2018 до 2019 року навчався в Стенфордському університеті (США) за програмою The Ukrainian Emerging Leaders Program.

У 2019 році невдало балотувався до Верховної Ради дев'ятого скликання від партії «Голос» (№24 у списку), як член партії.

У 2014 році став співзасновником громадського проєкту масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Засновник студентського порталу найкращих вишів України «Лови Момент!».

Окрім цього був членом наглядової ради аналітичного центру CEDOS та експертом групи «Реформа освіти та науки» Реанімаційного пакету реформ. Керівник першого проєкту масових онлайн-курсів в Україні «Університет онлайн».

Нагадаємо, 29 жовтня стало відомо про смерть народного депутата IX скликання, члена фракції «Голос» Олега Макарова. Олегу Макарову було 59 років. Причина смерті не повідомляється.

Макаров народився 24 липня 1965 року в Києві. Закінчив факультет міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відділення «міжнародне право». У 2013 році отримав ступінь MBA в Единбурзькій бізнес-школі, університет Геріот-Ватт.

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