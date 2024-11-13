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В Одесі горів Університет інтелектуальних технологій та зв'язку

Ірина Міллер
glavcom.ua
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В Одесі горів Університет інтелектуальних технологій та зв'язку
Для приборкання пожежі залучались 11 одиниць техніки та 51 вогнеборець
фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області, Facebook

Під час гасіння пожежі було евакуйовано 50 учнів. Причина загоряння встановлюється

В Одесі 13 листопада в Державному університеті інтелектуальних технологій та зв'язку сталася пожежа. Про це повідомляє ДСНС Одеської області.

«Сьогодні зранку в Приморському районі, по вулиці Ковальська виникло займання на третьому поверсі Державного Університету інтелектуальних технологій та зв'язку», – йдеться в повідомленні.

Вогнеборці зрізають замок, щоб потрапити у приміщення для гасіння пожежі
Вогнеборці зрізають замок, щоб потрапити у приміщення для гасіння пожежі
фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області, Facebook

Під час гасіння було евакуйовано 50 учнів. Причина загоряння встановлюється. Загиблих та постраждалих немає.

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Для приборкання пожежі залучались 11 одиниць техніки та 51 вогнеборець
фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області, Facebook

Від ДСНС залучались 11 одиниць техніки та 51 вогнеборець.

Нагадаємо, унаслідок ворожої атаки на Київщину зранку 13 листопада, сталося загоряння складських приміщень підприємств. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко. За оновленою інформацією начальника КОВА, внаслідок атаки влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури у регіоні не зафіксовано.

До слова, в ніч на 10 листопада у Хмельницькому сталася масштабна пожежа в будівлі колишнього музичного училища імені В. І. Заремби. Про пожежу в старовинній будівлі повідомило Головне управління ДСНС у Хмельницькій області. У самому Хмельницькому музичному училищі імені В. І. Заремби зазначають, що пожежа в будівлі сталася за кілька днів до судового засідання про виключення частини будівлі з переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини. 

 

Теги: пожежа ДСНС Одеса університет

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