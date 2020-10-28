Журналисты раскрыли стоимость всех украшений Меган Маркл



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Герцогиня не раз посещала мероприятия в дорогих украшениях

Журналисты раскрыли общую стоимость аксессуаров герцогини Сассекской Меган, которые ранее принадлежали матери ее супруга принцессе Диане. Информация появилась на сайте The Sun.

Согласно материалу, все ювелирные изделия принцессы Дианы после ее смерти в 1997 году были переданы ее сыновьям, Гарри и Уильяму, которые, в свою очередь, разделили украшения поровну и подарили их своим женам — Меган Маркл и Кейт Миддлтон.

Теперь супруга принца Гарри часто появляется на публичных мероприятиях в аксессуарах, в которых раньше выходила в свет принцесса Диана. Отмечается, что общая стоимость всех украшений составляет 650 тысяч фунтов стерлингов.

Так, например, Маркл надевала кольцо с аквамарином на собственную свадьбу. По словам геммолога Александры Мичелл (Alexandra Michell), упомянутое изделие являлось «заменой обручального кольца» принцессы Дианы после ее развода с принцем Чарльзом. Эксперт добавила, что из-за необычной истории его цена на аукционе может достигать 100 тысяч фунтов стерлингов.

Помимо этого, герцогиня снялась вместе с мужем для журнала Time в золотых часах бренда Cartier за 17,8 тысяч фунтов стерлингов. Мать принца Гарри получила их в подарок от отца во время празднования 21-го дня рождения. Основатель компании по перепродаже предметов роскоши Prestige Pawnbrokers Джеймс Константину (James Constantinou) считает, что часы могут уйти с лотка за 500 тысяч фунтов стерлингов.

Папарацци также запечатлели 39-летнюю Маркл в золотом браслете, украшенном синим сапфиром и несколькими бриллиантами. По мнению Константину, их стоимость варьируется от четырех до шести тысяч фунтов стерлингов.

Кроме того, герцогиня не раз посещала мероприятия в золотом комплекте украшений с бриллиантами и сапфирами, который состоит из серег, выполненных в виде бабочек, и ожерелья с таким же кулоном. «Впервые Диану заметили в этих аксессуарах в середине 80-х во время тура в Канаде. Думаю, что их цена сейчас — 50 тысяч фунтов стерлингов», — добавил Константину.

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