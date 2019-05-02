Звезда «50 оттенков серого» рассказал о своем алкоголизме



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Актер Джейми Дорнан начал пить после смерти матери

Голливудский актер Джейми Дорнан, прославившийся после роли бдсм-щика Кристиана Грея в эротической картине «50 оттенков серого», откровенно признался, что страдал от алкогольной зависимости.

О самом сокровенном 37-летний Джейми Дорнан поведал в подкасте Джея Рейнера. Актер рассказал о тяжелом детстве и ранней смерти матери. Из-за этого драматического события у актера началась депрессия, он стал пить. Тяжелый жизненный период омрачила автокатастрофа, в которой Дорнан потерял четырех друзей.

По словам звезды «50 оттенков серого», из-за алкоголизма его отчислили из университета. Черная полоса в жизни актера закончилась после одного из собеседований во время поиска работы. Рассказав о себе, Дорнан вдруг услышал: «Да у вас депрессия». Эти слова изменили судьбу актера. Он стал лечиться, а спустя какое-то время ему предложили стать участником шоу о моделях и попробовать себя в актерской профессии.

Актер считает, что тяжелый период давно позади, однако он до сих пор ведет борьбу с самим собой.

«Эта трагедия по-прежнему оказывает на меня сильное влияние, и я никому бы не пожелал оказаться в подобной ситуации», - признался актер.



