Звезда «Американской истории ужасов» скончалась в 27 лет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гарри считался одним из ярчайших молодых представителей модельного бизнеса

Актер страдал психическими заболеваниями и боролся с зависимостью

Австралийский актер и модель Гарри Хэйнс, известный по ролям в сериалах «Американская история ужасов» и «Подлый Пит», умер в возрасте 27 лет. Об этом сообщила мать Гарри, певица и актриса Джейн Бадлер, которая рассказала о трагедии в своем инстаграме.

По ее словам, Хэйнс, который страдал психическими заболеваниями и боролся с зависимостью, ушел из жизни 7 января. Точную причину смерти сына Джейн не назвала. На родине и в Великобритании Гарри считался одним из ярчайших молодых представителей модельного бизнеса и снимался для модных журналов.