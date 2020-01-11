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    Жизнь

    Звезда «Американской истории ужасов» скончалась в 27 лет

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    <p>Гарри считался одним из ярчайших молодых представителей модельного бизнеса</p> <div></div> - Звезда «Американской истории ужасов» скончалась в 27 лет

    Гарри считался одним из ярчайших молодых представителей модельного бизнеса

    Актер страдал психическими заболеваниями и боролся с зависимостью

    Австралийский актер и модель Гарри Хэйнс, известный по ролям в сериалах «Американская история ужасов» и «Подлый Пит», умер в возрасте 27 лет. Об этом сообщила мать Гарри, певица и актриса Джейн Бадлер, которая рассказала о трагедии в своем инстаграме.

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    Звезда «Американской истории ужасов» скончалась в 27 лет
    Звезда «Американской истории ужасов» скончалась в 27 лет
    Звезда «Американской истории ужасов» скончалась в 27 лет
    Звезда «Американской истории ужасов» скончалась в 27 лет
    Звезда «Американской истории ужасов» скончалась в 27 лет
    Звезда «Американской истории ужасов» скончалась в 27 лет
    Звезда «Американской истории ужасов» скончалась в 27 лет
    Звезда «Американской истории ужасов» скончалась в 27 лет

    По ее словам, Хэйнс, который страдал психическими заболеваниями и боролся с зависимостью, ушел из жизни 7 января. Точную причину смерти сына Джейн не назвала. На родине и в Великобритании Гарри считался одним из ярчайших молодых представителей модельного бизнеса и снимался для модных журналов.

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