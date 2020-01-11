Брэд Питт признался, кто помог ему победить алкоголизм



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По словам Брэда, с появлением семьи он смог завязать со всем, кроме алкоголя

Во время речи на церемонии National Board of Review Awards Gala актер поблагодарил Брэдли Купера

56-летний Брэд Питт не скрывает, что во время брака с 44-летней Анджелиной Джоли злоупотреблял алкоголем, что стало одной из причин их развода. «Я был профессионалом по части выпивки. Начиная с колледжа не было ни дня, когда бы я не выпил или не выкурил косяк. Это помогало мне заглушить чувства», - признался в недавнем интервью GQ актер.

По словам Брэда, с появлением семьи он смог завязать со всем, кроме алкоголя. Особенно ситуация ухудшилась в последний год его брака. Сообщалось, что актер, будучи не в трезвом состоянии, ударил своего 15-летнего сына Мэддокса.

К счастью, Брэду все же удалось решить проблему с зависимостью, но не без посторонней помощи. Во время речи на церемонии National Board of Review Awards Gala Питт поблагодарил Брэдли Купера за то, что он спас его от алкоголизма. «Я теперь всегда трезв благодаря этому парню. И с каждым днем я все счастливее и счастливее. Я люблю тебя и спасибо тебе», - трогательно произнес Брэд.