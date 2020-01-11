Озорная школьница: Настя Каменских удивила поклонников новым образом



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32-летняя Настя Каменских отдыхает в Мексике Фото: instagram.com/kamenskux/

На жарком курорте компанию певице составил ее муж, 38-летний рэпер Потап

32-летняя Настя Каменских радует поклонников отпускными снимками. Она щедро делится местными красотами и не забывает показать свои образы.

На этот раз Настя заплела забавные косички. Они сразу сделали ее моложе и превратили в маленькую девочку. По крайней мере, именно так посчитали поклонники звезды.

«Какая ты красивая», «Настя, ты как Бенджамин Баттон - все моложе и моложе», «Крутышка любимая», «Как школьница», - написали фолловеры.