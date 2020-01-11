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    Шоу-биз

    Озорная школьница: Настя Каменских удивила поклонников новым образом

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    <p>32-летняя Настя Каменских отдыхает в Мексике</p> <div></div> - Озорная школьница: Настя Каменских удивила поклонников новым образом

    32-летняя Настя Каменских отдыхает в Мексике

    Фото: instagram.com/kamenskux/

    На жарком курорте компанию певице составил ее муж, 38-летний рэпер Потап

    32-летняя Настя Каменских радует поклонников отпускными снимками. Она щедро делится местными красотами и не забывает показать свои образы.

    На этот раз Настя заплела забавные косички. Они сразу сделали ее моложе и превратили в маленькую девочку. По крайней мере, именно так посчитали поклонники звезды.

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    Озорная школьница: Настя Каменских удивила поклонников новым образом
    Озорная школьница: Настя Каменских удивила поклонников новым образом
    Фото: instagram.com/kamenskux/

     «Какая ты красивая», «Настя, ты как Бенджамин Баттон - все моложе и моложе», «Крутышка любимая», «Как школьница», - написали фолловеры.

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    знаменитости Настя Каменских певица шоу-бизнес Потап
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