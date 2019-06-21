  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Звезда «Друзей» Мэттью Перри шокировал поклонников внешним видом

    • Розсилка
    Мэттью Перри - Звезда «Друзей» Мэттью Перри шокировал поклонников внешним видом
    Мэттью Перри

    Особенно печально Перри выглядит по сравнению со своими коллегами по сериалу Дженнифер Энистон и Кортни Кокс

    Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри впервые за два года был замечен папарацци на улицах Нью-Йорка. Комментариев «Чендлер уже не тот» точно не избежать: 49-летний актер действительно находится не в лучшей форме. Мэттью долгое время боролся с депрессией, а в прошлом году его настигли другие проблемы со здоровьем – он несколько месяцев провел в больнице из-за перфорации желудочно-кишечного тракта.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Звезда «Друзей» Мэттью Перри шокировал поклонников внешним видом
    Звезда «Друзей» Мэттью Перри шокировал поклонников внешним видом
    Звезда «Друзей» Мэттью Перри шокировал поклонников внешним видом
    Звезда «Друзей» Мэттью Перри шокировал поклонников внешним видом
    Звезда «Друзей» Мэттью Перри шокировал поклонников внешним видом
    Звезда «Друзей» Мэттью Перри шокировал поклонников внешним видом
    Звезда «Друзей» Мэттью Перри шокировал поклонников внешним видом
    Звезда «Друзей» Мэттью Перри шокировал поклонников внешним видом
    Звезда «Друзей» Мэттью Перри шокировал поклонников внешним видом
    Звезда «Друзей» Мэттью Перри шокировал поклонников внешним видом

    Особенно печально Перри выглядит по сравнению со своими коллегами по сериалу Дженнифер Энистон и Кортни Кокс, которые провели прошлые выходные под мексиканским солнцем, отмечая 55-й день рождения Кокс. И хотя Энистон недавно выразила уверенность, что все актеры «Друзей» будут рады вернуться к своим ролям в случае перезапуска сериала, возможно, сейчас Мэттью волнуют совсем другие вопросы.

     

    знаменитости актер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ