Звезда «Друзей» выставил на продажу пентхаус в Лос-Анджелесе за $35 миллионов



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Мэтью Перри продает роскошные апартаменты

Выставив на продажу свое жилье в Лос-Анджелесе, 49-летний голливудский актер Мэтью Перри, наделал много шума на местном рынке недвижимости. Перри запросил очень высокую сумму даже для Города Ангелов, где ничего дешевого нет по определению. На сегодняшний день предложение Перри – самое дорогое на рынке неиндивидуального жилья в Лос-Анджелесе.

Два года назад Мэтью купил эти апартаменты на верхнем этаже одного из небоскребов города за $20 миллионов. За прошедшее время он серьезно вложился в реконструкцию и отделку с помощью известного американского дизайнера Скотта Джойса, превратив безликое пространство в шедевр. В интерьере немало эксклюзивной мебели, скульптурных светильников, отделки из белого мрамора, сообщает Mansion Global.

В пентхаусе Перри, из панорамных окон которого открывается захватывающий вид на Лос-Анджелес, есть четыре спальни, домашний кинотеатр и четыре просторные террасы. По словам агента актера, он решил избавиться от недвижимости, потому что редко бывает на голливудских холмах, так как большую часть времени проводит в Нью-Йорке.