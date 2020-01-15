Звезда сериала «Горец» покончил с собой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стэн Кирш покончил с собой, повесившись в ванной

Актеру Стену Киршу был 51 год

Голливудский актер Стэн Кирш покончил с собой. Его жена Кристин Грин подтвердила в своем Фейсбуке информацию о смерти мужа. Он ушел из жизни 11 января. Ему был 51 год.

Кирш покончил с собой, повесившись в ванной.

Зрителям актер полюбился по культовому сериалу «Горец». В нем Кирш сыграл Ричи Райана, бессмертного помощника Дункана Маклауда. Сериал, снятый по мотивам одноименного фильма Рассела Малкэхи, выходил с 1992 по 1998 год. Главную роль Дункана Маклауда, родственника Коннора Маклауда из оригинальной ленты, в нем исполнил Эдриан Пол.

Кирш также снялся в сериалах «Друзья», «Главная больница», «Лодка любви» и в таких фильмах, как «Огненный шторм» и «Месть мертвецов».

Также Стэн преподавал актерское мастерство. В 2008 году он основал собственную актерскую студию под названием Stan Kirsch Studios.