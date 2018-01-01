Звезда сериала «Лузеры» Марк Саллинг покончил с собой

Актер был обнаружен не далеко от своего дома

Марк Саллинг, знакомый зрителям по сериалу «Лузеры» (Glee), был обнаружен мертвым неподалеку от своего дома в штате Калифорния; по предварительной версии, актер решился на самоубийство. 35-летний Саллинг после «Лузеров», к сожалению, не мог похвастаться успешной карьерой актера, а в прошлом году и вовсе попал в СМИ по