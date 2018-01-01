Звезда сериала «Лузеры» Марк Саллинг покончил с собой
- Сьогодні, 12:45
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Марк Саллинг
Актер был обнаружен не далеко от своего дома
Марк Саллинг, знакомый зрителям по сериалу «Лузеры» (Glee), был обнаружен мертвым неподалеку от своего дома в штате Калифорния; по предварительной версии, актер решился на самоубийство.
35-летний Саллинг после «Лузеров», к сожалению, не мог похвастаться успешной карьерой актера, а в прошлом году и вовсе попал в СМИ по весьма неприятному поводу – в октябре 2017 года Марка обвинили в хранении детской порнографии.
Актер Марк Саллинг
В марте этого года, то есть буквально через месяц с небольшим, ему должны были вынести приговор – актеру грозило от 4 до 7 лет заключения в колонии. Возможно, именно это и повлияло на решение Марка Саллинга покончить с собой.