В 2016 году Том Харди проиграл спор Леонардо Дикаприо, пообещав сделать татуировку с надписью «Лео знает все»

Дело в том, что Лео заверял друга, что тот обязательно поборется за «Оскар» в номинации «Лучший актер второго плана» в ленте «Выживший». Том отказывался верить в это и решил заключить пари. Прошло уже два года, и наконец-то фанаты смогли убедиться, что актер сдержал обещание.

В Сети появился свежий снимок Харди, на котором заметна его рука. А на ней пользователи смогли углядеть ту самую татуировку, сделанную в результате проигрыша в споре. Что ж, теперь мы знаем, что Том Харди держит слово!

Стоит отметить, что недавно был обнародован целый хип-хоп альбом, записанный Томом Харди и его другом диджеем в 1990-х годах. Актер собирался стать рэпером и даже готов был подписать контракт с музыкальным лейблом, но агент отговорил его от этой идеи.