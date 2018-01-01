Роуз Макгоуэн подробно описала изнасилование Вайнштейном в своей новой книге

Вышедшая на тропу войны Роуз МакГоуэн на фоне захлестнувшего Голливуд масштабного секс-скандала выпустила новую книгу – мемуары под названием «Храбрая».

В мемуарах Роуз подробно описывает то, что с ней сделал в свое время Харви Вайнштейн. Роуз и раньше намекала, что стала жертвой изнасилования, но лишь на страницах книги изложила инцидент полностью. Произошел он, как пишет актриса, в 1997 году – на кинофестивале «Сандэнс», куда тогда еще 23-летняя МакГоуэн приехала, чтобы



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Роуз Макгоуэн

Вышедшая на тропу войны Роуз МакГоуэн на фоне захлестнувшего Голливуд масштабного секс-скандала выпустила новую книгу – мемуары под названием «Храбрая».

В мемуарах Роуз подробно описывает то, что с ней сделал в свое время Харви Вайнштейн.

Роуз и раньше намекала, что стала жертвой изнасилования, но лишь на страницах книги изложила инцидент полностью. Произошел он, как пишет актриса, в 1997 году – на кинофестивале «Сандэнс», куда тогда еще 23-летняя МакГоуэн приехала, чтобы представить свой новый фильм «Попутчики». После премьеры фильма Вайнштейн сначала пригласил актрису в ресторан, а затем – в свой номер в отеле под предлогом необходимости «обсудить ее дальнейшую карьеру». В результате после получасовой беседы Вайнштейн изнасиловал Роуз.

«Я почувствовала себя такой грязной. Меня так унизили, что я чувствовала только грусть. Я не могла перестать думать о том, что за день до этого он сидел в кинотеатре позади меня», — пишет актриса.

Интересно, что в своей книге Роуз МакГоуэн ни разу не упоминает имя Харви Вайнштейна, называя его исключительно «монстром» - так что с юридической точки зрения не подкопаться и за клевету актрису не привлечь, хотя продюсеру сейчас, конечно, и без того совсем не до судов с МакГоуэн.

Джерело: popcornnews