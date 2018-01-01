Сексуальная гонщица: Джиджи Хадид снялась для рекламы новой коллекции Tommy Hilfiger

Супермодель и модный дизайнер создали четвертую совместную коллекцию

Британский журнал Vogue опубликовал снимки из лукбука новой коллекции TommyXGigi, главной темой которой стали гонки. В коллекцию вошли куртки, толстовки, бейсболки, топы, брюки, обувь, сумки, купальники, перчатки традиционной для бренда Tommy Hilfiger сине-бело-красной расцветки с гоночной символикой: изображениями флажков, машин, черно-белой



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vogue.co.uk Джиджи Хадид

Супермодель и модный дизайнер создали четвертую совместную коллекцию

Британский журнал Vogue опубликовал снимки из лукбука новой коллекции TommyXGigi, главной темой которой стали гонки. В коллекцию вошли куртки, толстовки, бейсболки, топы, брюки, обувь, сумки, купальники, перчатки традиционной для бренда Tommy Hilfiger сине-бело-красной расцветки с гоночной символикой: изображениями флажков, машин, черно-белой клетки и многое другое.

Во время фотосессии Джиджи призналась, что тема мотоспорта ей очень интересна и она уже присмотрела несколько вещей из новой коллекции, которые собирается одеть летом.

Кстати, новая коллекция TommyXGigi будет представлена на Неделе моды в Милане 25 февраля 2018 года и судя по всему, именно Джиджи станет главной изюминкой fashion-показа.