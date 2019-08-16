Звезда «Зачарованных» призналась, как рак повлиял на ее семейные отношения



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Шеннен Доэрти

Артистка отметила, что недуг укрепил ее отношения с супругом

Американская актриса Шеннен Доэрти, известная украинским зрителям по сериалу «Зачарованные», недавно рассказала журналистам, как ее заболевание повлияло на отношения с мужем.

Весной 2015-го артистке поставили неутешительный диагноз – рак молочной железы. После долгой терапии Доэрти добилась ремиссии.

Во время лечения актриса перенесла сложную операцию, что оставило отпечаток на ее теле. Шеннен было трудно принять себя после лечения. Однако супруг помог ей справиться с этим. Говоря о том непростом периоде, Доэрти вспомнила фразу мужа: «Я никогда не видел, чтобы кто-то справлялся с подобным испытанием с таким изяществом».

«Тогда я поняла, что ощущаю себя намного привлекательнее и сексуальнее, чем раньше», - высказалась актриса.