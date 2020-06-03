Звезды выкладывают черные квадраты в соцсетях. Что это значит?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Все ленты соцсетей заполнились черными квадратами с хештегом #blackouttuesday

Из-за смерти темнокожего мужчины по имени Джордж Флойд в США уже неделю проходят митинги, люди устраивают погромы и сжигают полицейские участки — все для того, чтобы привлечь внимание к проблеме расового неравенства и добиться наказания для всех, кто имеет к нему отношение. Главным лозунгом этого движения стала фраза Black Lives Matter — «Жизни темнокожих людей так же важны, как все остальные». При этом тем, кто напоминает, что важны ВСЕ жизни, а не только судьбы темнокожих, отвечают: не стоит говорить пожарной бригаде, приехавшей, чтобы потушить дом вашего соседа, что ваш дом не менее важен, потому что в данный момент горит не он.

Сегодня по той же причине все ленты соцсетей заполнились черными квадратами с хештегом #blackouttuesday. Смысл этой акции в том, чтобы заменить этими квадратами весь развлекательный контент и на день перестать постить что-либо, не относящееся к теме расизма. По задумке авторов, в таком случае у людей появится время и необходимость изучить истоки движения Black Lives Matter и разобраться в проблеме притеснения темнокожего населения, а значит, лучше понять причину протестов, охвативших США.

Черные квадраты в Инстаграме, Твиттере и Фейсбуке уже выложили многие знаменитости, включая Рианну, Бритни Спирс, Кайли Дженнер, Кэти Перри, Ариану Гранде, Дрейка и других инфлюенсеров.

Однако организаторы столкнулись с небольшой проблемой: вместо нужного хештега #blackouttuesday многие участники выкладывают привычный #blacklivesmatter, который предназначен для других целей. Сейчас он используется, чтобы показывать, как проходят акции протеста, а из-за сегодняшней путаницы, перейдя по нему, вместо новостей с места событий можно найти только сотни черных квадратов.

Несмотря на это, со своей главной задачей акция уже справилась, заставив людей задаться вопросом, с чем связан черный окрас их ленты, и выяснить смысл происходящего.