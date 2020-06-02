Рианна восхитила поклонников пышными прелестями в рекламе нижнего белья (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Американская певица Рианна

В фотосессии певица снялась на фоне пальм

За два года существования своего бренда нижнего белья Savage X Fenty Рианна уже доказала, что хороша не только в пении, но и в том, что касается моды. Фэшн-индустрия приносит звезде хороший доход, а ее марка белья пользуется большой популярностью у покупателей. Вчера 32-летняя звезда представила новую рекламную кампанию своего бренда.

В фотосессии певица снялась на фоне пальм и продемонстрировала лаймовый кружевной комплект.

«Мы не молчим и не стоим в стороне. Борьба с расовым неравенством, несправедливостью и откровенным расизмом не ограничивается финансовыми пожертвованиями и словами поддержки. В знак солидарности с сообществом темнокожих людей, нашими сотрудниками, друзьями, семьями и нашими коллегами из разных индустрий мы с гордостью принимаем участие в #BlackoutTuesday. Savage X Fenty не будет работать во вторник, 2 июня, во всем мире. Это не выходной день. Это день, чтобы поразмыслить и найти способы сделать реальные изменения», — говорится в нем.

Сегодня в США проводится акция Black Out Tuesday в память о скончавшемся от действий полицейских темнокожем гражданине страны Джордже Флойде. Многие знаменитости в своих инстаграмах уже опубликовали фото черных квадратов и обратились с призывом к правосудию и справедливости.