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    Рианна восхитила поклонников пышными прелестями в рекламе нижнего белья (фото)

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    Американская певица Рианна&nbsp; - Рианна восхитила поклонников пышными прелестями в рекламе нижнего белья (фото)
    Американская певица Рианна 

    В фотосессии певица снялась на фоне пальм

    За два года существования своего бренда нижнего белья Savage X Fenty Рианна уже доказала, что хороша не только в пении, но и в том, что касается моды. Фэшн-индустрия приносит звезде хороший доход, а ее марка белья пользуется большой популярностью у покупателей. Вчера 32-летняя звезда представила новую рекламную кампанию своего бренда.

    В фотосессии певица снялась на фоне пальм и продемонстрировала лаймовый кружевной комплект.

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    Рианна восхитила поклонников пышными прелестями в рекламе нижнего белья (фото)
    Рианна восхитила поклонников пышными прелестями в рекламе нижнего белья (фото)
    Рианна восхитила поклонников пышными прелестями в рекламе нижнего белья (фото)
    Рианна восхитила поклонников пышными прелестями в рекламе нижнего белья (фото)
    Рианна восхитила поклонников пышными прелестями в рекламе нижнего белья (фото)
    Рианна восхитила поклонников пышными прелестями в рекламе нижнего белья (фото)

    «Мы не молчим и не стоим в стороне. Борьба с расовым неравенством, несправедливостью и откровенным расизмом не ограничивается финансовыми пожертвованиями и словами поддержки. В знак солидарности с сообществом темнокожих людей, нашими сотрудниками, друзьями, семьями и нашими коллегами из разных индустрий мы с гордостью принимаем участие в #BlackoutTuesday. Savage X Fenty не будет работать во вторник, 2 июня, во всем мире. Это не выходной день. Это день, чтобы поразмыслить и найти способы сделать реальные изменения», — говорится в нем.

    Сегодня в США проводится акция Black Out Tuesday в память о скончавшемся от действий полицейских темнокожем гражданине страны Джордже Флойде. Многие знаменитости в своих инстаграмах уже опубликовали фото черных квадратов и обратились с призывом к правосудию и справедливости.

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