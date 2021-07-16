  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    58-летней Деми Мур в купальнике восхитила фанатов: «Как можно быть настолько прекрасной?»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Актриса Деми Мур - 58-летней Деми Мур в купальнике восхитила фанатов: «Как можно быть настолько прекрасной?»
    Актриса Деми Мур
    instagram.com/demimoore/

    Американская актриса Деми Мур сфотографировалась в зеркало в бикини

    Американская актриса и манекенщица Деми Мур опубликовала снимок в купальнике и порадовала поклонников. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

    58-летняя знаменитость сфотографировалась в зеркало в бикини черного цвета бренда Andie Swim, чьим амбассадором она является. На размещенном кадре Мур позирует с распущенными волосами в прозрачных очках. При этом на ее лицо не нанесен макияж. Модель также снялась на фоне моря.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    58-летней Деми Мур в купальнике восхитила фанатов: «Как можно быть настолько прекрасной?»
    58-летней Деми Мур в купальнике восхитила фанатов: «Как можно быть настолько прекрасной?»
    58-летней Деми Мур в купальнике восхитила фанатов: «Как можно быть настолько прекрасной?»
    58-летней Деми Мур в купальнике восхитила фанатов: «Как можно быть настолько прекрасной?»
    58-летней Деми Мур в купальнике восхитила фанатов: «Как можно быть настолько прекрасной?»
    instagram.com/demimoore/

    «Готовлюсь провести еще один день в раю», — подписала актриса пост, который набрал 138 тысяч лайков. Фанаты восхитились фигурой звезды в комментариях по публикацией. «Как ты можешь быть настолько прекрасной?», «Шикарная женщина», «Идеальная фигура», «Люблю тебя, красотка», — высказывались подписчики.

    Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.

    «С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

    Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.

    Читайте также: Подборка безумных интерьеров, которые ярко демонстрируют фантазию владельцев. Курьезные фото
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    58-летней Деми Мур в купальнике восхитила фанатов: «Как можно быть настолько прекрасной?»