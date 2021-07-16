58-летней Деми Мур в купальнике восхитила фанатов: «Как можно быть настолько прекрасной?»

Американская актриса Деми Мур сфотографировалась в зеркало в бикини

Американская актриса и манекенщица Деми Мур опубликовала снимок в купальнике и порадовала поклонников. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

58-летняя знаменитость сфотографировалась в зеркало в бикини черного цвета бренда Andie Swim, чьим амбассадором она является. На размещенном кадре Мур позирует с распущенными волосами в прозрачных очках. При этом на ее лицо не нанесен макияж. Модель также снялась на фоне моря.

«Готовлюсь провести еще один день в раю», — подписала актриса пост, который набрал 138 тысяч лайков. Фанаты восхитились фигурой звезды в комментариях по публикацией. «Как ты можешь быть настолько прекрасной?», «Шикарная женщина», «Идеальная фигура», «Люблю тебя, красотка», — высказывались подписчики.

Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.

«С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.