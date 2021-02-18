  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    40-летняя и скандальная Пэрис Хилтон наконец-то нашла бизнесмена, согласившегося на ней жениться

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    40-летняя актриса&nbsp;Пэрис Хилтон - 40-летняя и скандальная Пэрис Хилтон наконец-то нашла бизнесмена, согласившегося на ней жениться
    40-летняя актриса Пэрис Хилтон
    instagram.com/parishilton/

    «Я нашла родственную душу», - уверяет звезда

    В 2021 году Пэрис Хилтон решила круто поменять свою личную жизнь: сначала светская львица объявила, что собирается стать мамой и уже проходит процедуру ЭКО, а теперь стало известно, что она выходит замуж. Бойфренд Пэрис опустился на одно колено в ее 40-й день рождения, а Хилтон ответила да.

    «Когда находишь родственную душу, ты не просто об этом знаешь. Ты это чувствуешь. Моя любовь и я были вместе с нашего первого свидания, а на мой день рождения он устроил особенную поездку в тропический рай. Когда мы шли по пляжу на ужин, он отвел меня к домику, украшенному цветами, и встал на одно колено», - призналась Пэрис Хилтон.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Paris Hilton (@parishilton)

    Жених Пэрис — бизнесмен Картер Реум, вместе со своим братом создавший бренд премиального парфюма VEEV Spirits. Также он является автором книг по предпринимательству. Пара вместе уже больше года.

    Ранее «Скотч» показывал фото 64-летняя бабули, которая обрела фигуру мечты и доказала, что возраст ничего не решает.

    Секрет молодости женщины — в постоянной работе над собой, а также в особенном восприятии возраста. Женщина регулярно занимается в тренажерном зале, правильно питается, делает растяжку и предпочитает одеваться так же, как ее 19-летняя внучка Тия, которая всегда не против одолжить бабушке пару-тройку своих вещей.

    Читайте также: Голливудская звезда вышла на балкон потанцевать, но забыла, что не надела белье (видео)
    Теги: знаменитости самые сексуальные Пэрис Хилтон шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies