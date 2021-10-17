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    51-летняя украинская певица получила диплом на конкурсе красоты (фото)

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    Ирина Билык выступила перед красавицами и сама получила награду - 51-летняя украинская певица получила диплом на конкурсе красоты (фото)
    Ирина Билык выступила перед красавицами и сама получила награду
    фото: пресс-служба конкурса

    Артистка получила звание «Легенда украинской музыки и красоты»

    15 октября состоялся финал конкурса красоты «Мисс Украина Вселенная»-2021. В его рамках состоялось традиционное награждение в номинации «Легенда украинской музыки и красоты», которой в этом году стала Ирина Билык.

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    Королевой вечера и обладательницей престижного звания и обладательницей главного титула стала 27-летняя Анна Неплях из Днепра. Именно она представит Украину на престижном международном состязании Miss Universe-2021, которое состоится в Израиле в декабре 2021 года.

    Напомним, Ирина Билык в прошлом году отметила 50-летний юбилей. Артистка устроила специальный тур до этой даты, который из-за пандемии растянулся на два года. Сейчас певица снова гастролирует с юбилейной программой на бис.

    Ранее Ирина Билык на своей личной странице в Instagram разместила снимок с симпатичным мужчиной на фоне осенней природы. Напомним, Билык представила клип на новую песню «Отпусти», которую записала в дуэте с певцом Сергеем Мироненко.

    Поп-дива украинского шоу-бизнеса в своем Инстаграме похвасталась заметно подросшим сыном Табризом.

    Также Билык в программе «Светская жизнь» поделилась воспоминаниями о том, где впервые познакомилась с Софией Михайловной и рассказала, что ест легендарная певица, чтобы поддерживать фигуру.

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    Теги: актриса певица Украина Италия телеведущая Жан Беленюк Instagram Дарья Билодид Ирина Билык
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    51-летняя украинская певица получила диплом на конкурсе красоты (фото)