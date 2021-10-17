Что известно о красавице, победившей в конкурсе «Мисс Украина Вселенная» (фото)
Девушка представит нашу страну на международном конкурсе красоты Miss Universe-2021, который состоится в Израиле
В Киеве 15 октября состоялся грандиозный финал конкурса «Мисс Украина Вселенная» 2021 Представители шоу до последнего держали волнующую интригу и заставили затаить дыхание не одного зрителя. Однако затем стало известно, что желанную драгоценную корону и звание получила Анна Неплях. Об этом сообщает 24 канал.
По правилам конкурса, Анна не только получит почетную возможность носить звание «Мисс Украина Вселенная», но и представит нашу страну на международном конкурсе красоты Miss Universe-2021, который состоится в Израиле в декабре 2021 года.
«Я с детства смотрела конкурсы красоты по телевизору и мечтала, что когда-то буду одной из тех девушек, которые с такой честью представляют нашу страну. Хочу стать «Мисс Украина Вселенная», чтобы своим примером показать всем девушкам, что все возможно и все в нашей голове. Хочу, чтобы женщины научились любить себя и не отрицали свою силу в женственности, – так прокомментировала свою мечту получить титул Анна Неплях.
Роскошный финал «Мисс Украина Вселенная» 2021 состоялся в торжественном зале Атриум Fairmont Grand Hotel Kyiv. На церемонию были приглашены многие звездных гостей, среди которых Oleynik & Стобой, Дэвид Аксельрод, Арсен Мирзоян, Тоня Матвиенко, Евгений Хмара и другие.
Ведущими вечера стали Андрей Шабанов и Юлия Буряк. По традиции, драгоценную корону победительницы Анне Неплях передала предыдущая обладательница титула «Мисс Украина Вселенная» – Елизавета Ястремская.
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Что известно об Анне Неплях
- Анну Неплях украинцы знают благодаря шоу «Холостяк-10», где девушка боролась за сердце пилота Макса Михайлюка. Но на последних этапах шоу она покинула проект.
- Девушка родилась в Днепре, впоследствии уехала учиться в Киевском университете строительства и архитектуры и некоторое время работала моделью.
- Победительница конкурса профессионально ведет блог в Instagram и рисует яркие полотна. Также неоднократно принимала участие во многих конкурсах красоты, среди которых и «Мисс Интерконтиненталь».
- Анна мечтает открыть женский центр, где женщины могли бы быть одной семьей и получать психологическую помощь, знания, развивать творческие проявления, осознавать свою целостность и гармонизировать душу и тело.
Ранее сообщалось, что соблазнительная Мисс Вселенная Оливия Калп решила хорошенько разогреть своих подписчиков, опубликовав в своем Instagram серию фото в купальнике.