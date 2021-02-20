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    54-летняя Сальма Хайек в купальнике на яхте показала фанатам упругую грудь и богатую жизнь (фото)

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    Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек - 54-летняя Сальма Хайек в купальнике на яхте показала фанатам упругую грудь и богатую жизнь (фото)
    Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек
    instagram.com/salmahayek/

    Звезда порадовала фанатов пикантным кадром

    Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек снялась в купальном костюме во время отдыха с семьей и порадовала фанатов. Кадр появился на ее странице в Instagram.

    На снимке 54-летняя знаменитость запечатлена с распущенными волосами в черном купальнике на борту яхты. Ее образ дополнили солнцезащитные очки бренда Gucci. Хайек засняли в момент, когда она делала массаж своей дочери Валентине. «Угадайте, что рано или поздно учатся делать мамы?» — подписала она пост, который набрал больше 680 тысяч лайков.

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    54-летняя Сальма Хайек в купальнике на яхте показала фанатам упругую грудь и богатую жизнь (фото)
    54-летняя Сальма Хайек в купальнике на яхте показала фанатам упругую грудь и богатую жизнь (фото)
    54-летняя Сальма Хайек в купальнике на яхте показала фанатам упругую грудь и богатую жизнь (фото)
    instagram.com/salmahayek/

    Поклонники оценили внешний вид актрисы и похвалили ее в комментариях. «Лучезарная женщина», «Богиня», «Ты потрясающая мама», «Вы просто очаровательны», «Твой муж — везунчик. Вы крутые!», «Даже после стольких лет ты остаешься прекрасной», «Королева», — высказывались они.

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото из Техаса, где никто не был готов к рекордно низким температурам.

    Экстремальные погодные условия внесли существенные изменения в жизнь людей, но они стараются не падать духом. Мы собрали для вас фотографии, которые покажут, насколько холодно сейчас в Техасе, жители которого совершенно не привыкли к такой погоде.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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