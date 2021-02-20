54-летняя Сальма Хайек в купальнике на яхте показала фанатам упругую грудь и богатую жизнь (фото)

Звезда порадовала фанатов пикантным кадром

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек снялась в купальном костюме во время отдыха с семьей и порадовала фанатов. Кадр появился на ее странице в Instagram.

На снимке 54-летняя знаменитость запечатлена с распущенными волосами в черном купальнике на борту яхты. Ее образ дополнили солнцезащитные очки бренда Gucci. Хайек засняли в момент, когда она делала массаж своей дочери Валентине. «Угадайте, что рано или поздно учатся делать мамы?» — подписала она пост, который набрал больше 680 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид актрисы и похвалили ее в комментариях. «Лучезарная женщина», «Богиня», «Ты потрясающая мама», «Вы просто очаровательны», «Твой муж — везунчик. Вы крутые!», «Даже после стольких лет ты остаешься прекрасной», «Королева», — высказывались они.

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