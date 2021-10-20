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    55-летняя Сальма Хайек потрясла фанатов слишком откровенным декольте (фото)

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    Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек - 55-летняя Сальма Хайек потрясла фанатов слишком откровенным декольте (фото)
    Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек
    instagram.com/salmahayek/

    Читатели издания принялись критиковать внешний вид актрисы в комментариях

    Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек посетила премьеру фильма «Вечные» в Лос-Анджелесе в откровенном наряде и была пристыжена в сети. Соответствующие кадры и комментарии появились на Daily Mail.

    55-летняя знаменитость вышла в свет в черном облегающем платье, которое оформлено глубоким декольте и разрезом на бедре. Ее образ дополнили золотистые туфли на высоком каблуке, черный клатч, а также ожерелье с крупными камнями.

    Хайек посетила мероприятие вместе со своей 14-летней дочерью Валентиной. Она, в свою очередь, была одета в черное мини-платье в мелкий горох и полуботинки на невысоком каблуке.

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    55-летняя Сальма Хайек потрясла фанатов слишком откровенным декольте (фото)
    55-летняя Сальма Хайек потрясла фанатов слишком откровенным декольте (фото)
    55-летняя Сальма Хайек потрясла фанатов слишком откровенным декольте (фото)
    55-летняя Сальма Хайек потрясла фанатов слишком откровенным декольте (фото)
    55-летняя Сальма Хайек потрясла фанатов слишком откровенным декольте (фото)
    instagram.com/salmahayek/

    Читатели издания принялись критиковать внешний вид актрисы в комментариях. «Чему же она учит свою дочь? Покажи свою грудь и ты будешь популярной?», «Мне было бы стыдно, если бы моя мать вышла на публику со мной в такой одежде», «Это позор. Красивое лицо, но ничего эффектного в ней больше нет», «Сальма выглядит смешно», – высказывались они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

    Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    55-летняя Сальма Хайек потрясла фанатов слишком откровенным декольте (фото)