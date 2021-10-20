55-летняя Сальма Хайек потрясла фанатов слишком откровенным декольте (фото)

Читатели издания принялись критиковать внешний вид актрисы в комментариях

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек посетила премьеру фильма «Вечные» в Лос-Анджелесе в откровенном наряде и была пристыжена в сети. Соответствующие кадры и комментарии появились на Daily Mail.

55-летняя знаменитость вышла в свет в черном облегающем платье, которое оформлено глубоким декольте и разрезом на бедре. Ее образ дополнили золотистые туфли на высоком каблуке, черный клатч, а также ожерелье с крупными камнями.

Хайек посетила мероприятие вместе со своей 14-летней дочерью Валентиной. Она, в свою очередь, была одета в черное мини-платье в мелкий горох и полуботинки на невысоком каблуке.

Читатели издания принялись критиковать внешний вид актрисы в комментариях. «Чему же она учит свою дочь? Покажи свою грудь и ты будешь популярной?», «Мне было бы стыдно, если бы моя мать вышла на публику со мной в такой одежде», «Это позор. Красивое лицо, но ничего эффектного в ней больше нет», «Сальма выглядит смешно», – высказывались они.

Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».