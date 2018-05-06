Кэтрин Зета-Джонс снимется в комедийном сериале «Королева Америки»

Кэтрин Зета-Джонс исполнит главную роль в черной комедии

Новая комедия «Королева Америки» будет состоять из 10 эпизодов. Шоу будет транслироваться на стрим-сервисе Facebook Watch. 48-летняя актриса сыграет Вики Эллис, самого известного бьюти-коуча в штате Оклахома. Все участницы конкурса мисс Америка пытаются попасть к ней по одной причине – она может превратить любую девушку в



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Кэтрин Зета-Джонс

Кэтрин Зета-Джонс исполнит главную роль в черной комедии

Новая комедия «Королева Америки» будет состоять из 10 эпизодов. Шоу будет транслироваться на стрим-сервисе Facebook Watch.

48-летняя актриса сыграет Вики Эллис, самого известного бьюти-коуча в штате Оклахома. Все участницы конкурса мисс Америка пытаются попасть к ней по одной причине – она может превратить любую девушку в победительницу. Красивая, но несчастная Саманта Стоун очень надеется, что Вики сделает ее достойной претенденткой для участия в конкурсе. Но, как оказалось, случай Саманты, может стать исключением в безупречной карьере Вики.

Кэтрин Зета-Джонс в последнее время не частый гость на больших экранах, зато актриса закрепилась на телевидении. В прошлом году она снялась в сериале «Вражда» и тв-фильме «Крестная мать кокаина».

Джерело: Киноафиша