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    Шоу-биз

    Адель заметили в ночном клубе Нью-Йорка танцующей под Бейонсе

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    Адель - Адель заметили в ночном клубе Нью-Йорка танцующей под Бейонсе
    Адель

    Певица прилетела в город с рабочим визитом, а вечером решила расслабиться

    Популярную певицу Адель уже во второй раз за последние дни фанаты «ловят» в ночном клубе. На этот раз ее заметили в Нью-Йорке в клубе Boom Boom Room, где она танцевала под «Сонную мечту» Бейонсе.

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    Адель
    Адель заметили в ночном клубе Нью-Йорка танцующей под Бейонсе
    Адель заметили в ночном клубе Нью-Йорка танцующей под Бейонсе
    Адель заметили в ночном клубе Нью-Йорка танцующей под Бейонсе
    Адель заметили в ночном клубе Нью-Йорка танцующей под Бейонсе
    Адель заметили в ночном клубе Нью-Йорка танцующей под Бейонсе
    Адель заметили в ночном клубе Нью-Йорка танцующей под Бейонсе
    Адель заметили в ночном клубе Нью-Йорка танцующей под Бейонсе
    Адель заметили в ночном клубе Нью-Йорка танцующей под Бейонсе

    Адель давно является поклонницей Бейонсе, однако в Нью-Йорк она приехала не ради танцев под хиты любимой певицы. Исполнительница была замечена в студии звукозаписи. Адель вносит «последние штрихи» в новый альбом. Как далеко продвинулась певица, неизвестно, но если она проводит время в студии, это может быть знаком, что новый альбом Адель выйдет уже скоро.

    Вероятно, в клуб звезда пришла после напряженной работы, чтобы расслабиться. Песни Бейонсе оказались как нельзя кстати.

    «Я слушаю ее 17 лет, и она до сих пор пишет музыку, которая поражает меня», - заявляла Адель.

    Как передает Elle, ранее Адель была замечена в гей-баре с Дженнифер Лоуренс. Девушки веселились и танцевали. Другие посетители засняли их вечеринку, но звездных гостей это не смутило.

     

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