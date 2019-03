Адель заметили в ночном клубе Нью-Йорка танцующей под Бейонсе

Певица прилетела в город с рабочим визитом, а вечером решила расслабиться

Популярную певицу Адель уже во второй раз за последние дни фанаты «ловят» в ночном клубе. На этот раз ее заметили в Нью-Йорке в клубе Boom Boom Room, где она танцевала под «Сонную мечту» Бейонсе.

Адель давно является поклонницей Бейонсе, однако в Нью-Йорк она приехала не ради танцев под хиты любимой певицы. Исполнительница была замечена в студии звукозаписи. Адель вносит «последние штрихи» в новый альбом. Как далеко продвинулась певица, неизвестно, но если она проводит время в студии, это может быть знаком, что новый альбом Адель выйдет уже скоро.

.@Adele was spotted dancing to Beyoncé's "Sweet Dreams" while in NYC last night. pic.twitter.com/mlfzSZ91Wt