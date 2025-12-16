Головна Скотч Шоу-біз
Народний артист Олексій Гнатковський розповів, як під час вистави зламав ногу

Олексій Гнатковський — відомий український актор, режисер театру та кіно, який у листопаді 2024 року отримав звання Народного артиста України
За словами актора, було багато різних інцидентів, коли йому доводилося грати вистави не у найкращому стані

Народний артист України, театральний режисер та актор Олексій Гнатковський розповів, що грав вистави не лише з температурою, але й зі зламаною ногою. Про це актор розповів у проєкті «Наодинці», передає «Главком».

За словами актора, було багато різних інцидентів, коли йому доводилося грати вистави не у найкращому стані. Інколи Олексій Гнатковський виходив на сцену з температурою, було й таке що доводилося грати зі струсом мозку.

Проте одного разу режисер зламав ногу прямо на сцені. «Я не шкодую себе, не жалію себе в жодному випадку. У мене було вже стільки разів на сцені, коли я грав зі струсом мозку, зі зламаною ногою, з температурою, зламав на сцені ногу і догравав виставу до кінця. Боже, що тільки не було. І це завжди як в останнє», – розповів актор.

Проте попри складнощі він все одно віддає свої сили та талант сцені. «Ти просто віддаєш. Це історія про то, що ти віддаєш. Не отримуєш. Ви мене питаєте, що я отримую, а я кажу, що я віддаю. Я віддаю. І от все, що є, прям до кінця. І ця історія до кінця», – зауважив Олексій Гнатковський.

Раніше «Главком» писав про те, що український актор Олексій Гнатковський, який відомий завдяки своїй ролі у фільмі «Довбуш», став найсексуальнішим митцем 2024 року за версією премії «Золотий Ліфон». Переможця обирали шляхом народного голосування.

Також актор Олексій Гнатковський пояснив, чому українська мова та культура важлива під час війни. Як наголосив актор, на відміну від українців мова для росіян «завжди на часі».

Український актор театру та кіно, учасник гурту Шмальгаузен Михайло Матюхін розповів, як перехід на українську мову вплинув на його світогляд, спосіб спілкування та внутрішні відчуття.

