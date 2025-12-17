Головна Скотч Шоу-біз
Блогер з Кривого Рогу отримав російське громадянство та похвалився новим паспортом (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Блогер, який народився в Україні, отримав російський паспорт
фото з відкритих джерел

Блогер, який народився в Україні, назвав Росію своїм домом

Блогер Артур Бабіч, який народився у Кривому Розі, оголосив у соцмережах про зміну громадянства. Відтепер блогер, який має мільйонну аудиторію, є громадянином Росії. Він похвалився новим статусом та відповідним паспортом у Telegram, пише «Главком».

Блогер не лише публічно заявив, що став громадянином країни, яка веде війну проти України, де він народився, але й назвав Росію своїм домом. «Я отримав російський паспорт. Тепер я офіційно росіянин. Це був непростий шлях, але він багато чому мене навчив. Для мене це не просто документ - це про людей поруч і країну, яку я вибрав і вважаю своїм домом», – написав Артур Бабіч.

Для Артура Бабіча отримання російського паспорта стало, за його словами, «важливою подією» в його житті.

Блогер з Кривого Рогу похвалився російським паспортом
Блогер з Кривого Рогу похвалився російським паспортом
фото: скриншот із Threads

Натомість у коментарях користувачі почали писати блогеру, аби він готувався до армії та пішов у військкомат, адже на нього чекає «СВО».  

«Повістку вже отримав? Чекаємо на «СВО»», – написав один з користувачів.

«В армію коли йдеш?», – писали користувачі.

У коментарях користувачі почали радити блогеру піти на «СВО»
У коментарях користувачі почали радити блогеру піти на «СВО»
фото: скриншот із Threads

Раніше «Главком» писав про те, що Криворізький блогер Артур Бабіч подав документи на російське громадянство.«Сам досі не вірю, що вже зовсім скоро офіційно Росія буде моїм домом», – написав Бабіч. Також блогер Артур Бабіч попросив журналістів більше не називати його українським тік-токером.

Нагадаємо, як Український бойовий медик 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Віцик розкритикував блогера Олега Баришевського, який одягнув на вечірку Геловіна форму Збройних сил України. На своїй сторінці в Іnstagram військовий опублікував допис зі світлинами, де український блогер Олег Баришевський позував у військовій формі ЗСУ.

блогер громадянство Кривий Ріг росія

Блогер з Кривого Рогу отримав російське громадянство та похвалився новим паспортом (фото)
Блогер з Кривого Рогу отримав російське громадянство та похвалився новим паспортом (фото)
