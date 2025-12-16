Єврейське свято Ханука. Кароль і Жадан передали вітання із символічного місця

Тіна Кароль і Сергій Жадан біля Ханукії у Дрогобицькому яру

Меморіальну менору у Дрогобицькому яру було пошкоджено росіянами 26 березня 2022 року

Посольство України в Державі Ізраїль опублікувало сьогодні, 16 грудня, привітання з нагоди єврейського свята Хануки, наголосивши на важливості світла, віри та гідності у складний час. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву дипустанови.

Особливою частиною привітання стало включення слів підтримки та світлин від відомих українських діячів культури — співачки Тіни Кароль та письменника Сергія Жадана.

Ханукія у Дрогобицькому яру фото: Посольство України в Державі Ізраїль/Facebook

«Маємо честь передати вітання й слова підтримки від Тіни Кароль та Сергія Жадана разом із їхніми світлинами з Дробицького Яру на Харківщині», – йдеться у повідомленні.

На світлинах артисти перебувають біля ханукії у Дробицькому Яру.

Тіна Кароль біля ханукії фото: Посольство України в Державі Ізраїль/Facebook

Вибір місця для передачі привітання є глибоко символічним, адже Дробицький Яр – це урочище поблизу Харкова, одне з найбільших місць трагедії Голокосту в Україні. У 1941–1942 роках там були здійснені масові розстріли євреїв та ромів.

Посольство нагадало, що навіть пам’ять про жертв зазнала нападу: «На початку 2000-х років там створили меморіальний комплекс із пам’ятним знаком-менорою, однак 26 березня 2022 року російські артилерійські обстріли пошкодили меморіальну менору, поціливши й у саму пам’ять».

У своєму зверненні посольство висловило побажання тепла та взаємної підтримки, підкреслюючи, що ханукальні свічки несуть ключове послання: «навіть одна маленька іскра здатна подолати темряву».

Нагадаємо, в австралійському Сіднеї невідомі влаштували стрілянину під час святкування Хануки 14 грудня.

До слова, у минулому році на Майдані Незалежності у Києві з нагоди свята було встановлено найбільшу в Європі ханукію.