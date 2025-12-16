Головна Скотч Шоу-біз
На могилі Степана Гіги посаджено дерево. Соцмережі здивував вибір

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
На могилі Степана Гіги посадили ялинку
фото: скриншот із соцмереж

У своєму хіті Гіга співав: «На могилі моїй посадіть молоду яворину. І не плачте за мною, за мною заплаче рідня»

15 грудня у Львові на Личаківському цвинтарі похоронили народного артиста України Степан Гігу. Священник посадив на могилі співака ялинку замість яворини, як то заповідав артист у пісні «У райській саду». Однак священнослужитель пообіцяв навесні висадити там правильне дерево, коли будуть сприятливі погодні умови, пише «Главком».

Про те як, Степана Гігу проводжали в останню путь, поділилося місцеве видання у соцмережах. На кадрах можна побачити, як близькі та шанувальники легендарного співака посадили на могилі виконавця невелике дерево.

На могилі Степана Гіги посаджено дерево. Соцмережі здивував вибір фото 1
фото: соцмережі

«На могилі Степана Гіги таки посадили молоде дерево. Його привезли з із Закарпаття – з рідної землі. Здається, це як символ того, що коріння залишається тут, а пісня – житиме далі», – зазначили під відео.

Багато користувачів соцмереж здивував вибір дерева, навіть тимчасового. Також деякі українці заплуталися і почали називати ялинку явориною. 

«У Степана Гіги в піснях була яворина (клен), це для багатьох символ. А посадили ялинку. Може, варто було трохи поцікавитися, перш ніж робити такі речі», – написали в коментарях.

Проте інші користувачі відповіли, що зараз дійсно на могилі співака посадили ялину, яку привезли із Закарпаття, звідки родом Степан Гіга, а вже навесні посадять яворину.

На могилі Степана Гіги посаджено дерево. Соцмережі здивував вибір фото 2
На могилі Степана Гіги посаджено дерево. Соцмережі здивував вибір фото 3
На могилі Степана Гіги посаджено дерево. Соцмережі здивував вибір фото 4

Нагадаємо, що у п’ятницю, 12 грудня, у віці 66 років у Львові внаслідок хвороби помер народний артист України Степан Гіга. Степан Гіга помер у реанімації Першого медичного об'єднання міста Львова.

Степан Гіга народився у селі Білки на Закарпатті у 1959 році, у листопаді артисту виповнилось 66 років. Перший сольний альбом співака вийшов у 1995 році. Через три роки він став заслужений артистом України, а у 2002 році отримав звання народного. Серед найвідоміших пісень Степана Гіги: «Цей сон», «Яворина» та «Золото Карпат».

«Главком» розповідав повну біографію легенди української естради: його шлях до всенародного визнання, культові хіти, особисте життя.

