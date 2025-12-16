На могилі Степана Гіги посаджено дерево. Соцмережі здивував вибір

У своєму хіті Гіга співав: «На могилі моїй посадіть молоду яворину. І не плачте за мною, за мною заплаче рідня»

15 грудня у Львові на Личаківському цвинтарі похоронили народного артиста України Степан Гігу. Священник посадив на могилі співака ялинку замість яворини, як то заповідав артист у пісні «У райській саду». Однак священнослужитель пообіцяв навесні висадити там правильне дерево, коли будуть сприятливі погодні умови, пише «Главком».

Про те як, Степана Гігу проводжали в останню путь, поділилося місцеве видання у соцмережах. На кадрах можна побачити, як близькі та шанувальники легендарного співака посадили на могилі виконавця невелике дерево.

фото: соцмережі

«На могилі Степана Гіги таки посадили молоде дерево. Його привезли з із Закарпаття – з рідної землі. Здається, це як символ того, що коріння залишається тут, а пісня – житиме далі», – зазначили під відео.