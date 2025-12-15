Головна Скотч Шоу-біз
Білик заінтригувала. Співачка готує українську версію легендарного новорічного хіта

Ірина Білик пообіцяла перекласти українською ще один свій хіт
фото: скріншот із відео

Російськомовний варіант пісні «Мені не шкода» був настільки популярним, що його навіть взяв у свій репертуар Кіркоров

Народна артистка України Ірина Білик заінтригувала шанувальників несподіваним анонсом. Як інформує «Главком», на своїй сторінці у Facebook співачка оприлюднила коротеньке відео.

У кадрі вона позує в червоній хутряній шапці, а також ставить запитання аудиторії: «Вгадайте, переклад якої пісні буде наступним?».

У коментарях люди припускають, що Білик випустить україномовну версію свого хіта «Мені не шкода». Це видається логічним, адже у пісні йдеться про сніг Новий рік та любов, а зараз надворі саме зима. До того ж, російський варіант композиції свого часу був настільки популярним, що його навіть узяв у свій репертуар Філіп Кіркоров.

Сама Ірина Білик припущення людей поки що ані підтвердила, ані спростувала. Тож залишається лише чекати на прем'єру пісні. 

Раніше співачка Ірина Білик зробила подарунок шанувальникам і переклала свій легендарний хіт «Снег» українською мовою. Композицію артистка написала 2003 року. Через 20 років Білик зробила переклад треку і вклала в нього нові сенси. Лірика, яку Ірина переклала особисто, стала ще чуттєвішою.

Крім того, нещодавно Ірина Білик випустила нову пісню та кліп «Запам’ятай». Головним сенсом та назвою треку стало звернення виконавиці до коханого, де вона просить запам’ятати її такою, якою вона є та робити її щасливою щодня.

Також «Главком» розповідав, як посол України в Сполученому Королівстві Великої Британії Валерій Залужний зізнався Народній артистці України Ірині Білик у своїй шаленій прихильності. Відповідну листівку співачка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram, пише «Главком». Ірина Білик перебувала у Великій Британії, де мала концерт у Лондоні та зустрілася із колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Нагадаємо, що Білик встановила рекорд 2025 року серед співачок і висловила каналу «1+1» все, що накипіло. Народна артистка України, примадонна українського шоубізнесу Ірина Білик 12 жовтня закрила сезон оpenair-заходів у столичному Експоцентрі (ВДНГ). Це вже шостий сольний концерт співачки у столиці України за останні пів року. Перші три супераншлаги артистка відіграла у Палаці «Україна» у квітні до свого 55-річчя.

