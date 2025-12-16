Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Сина голлівудського режисера Роба Райнера затримано через підозру у вбивстві батьків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
32-річний Нік Райнер страждав від наркозалежності з підліткового віку
фото: Imago

За даними ЗМІ, за день до вбивства між режисером та його сином стався конфлікт

Сина відомого американського режисера Роба Райнера та його дружини Мішель, яких нещодавно було знайдено мертвими, взято під варту за підозрою у вбивстві батьків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

Раніше правоохоронні органи повідомляли, що 32-річного Ніка Райнера утримують під заставою в розмірі $4 млн, однак згодом стало відомо, що він перебуває під вартою без права внесення застави.

CBS News пише, що перед вбивством між режисером та сином спалахнула суперечка. Слідчі поки не розкривають деталей справи. Тим часом поліція стверджує, що причетність Ніка Райнера до вбивства батьків підтвердили результати розслідування.

Нагадаємо, американський актор і режисер Роб Райнер та його дружина Мішель Райнер знайдені мертвими у власному будинку в Лос-Анджелесі. Обставини та причини смерті сім'ї Райнер з'ясовують детективи відділу з розслідування вбивств поліції Лос-Анджелеса. За інформацією видання TMZ, обоє отримали ножові поранення.

Роб і Мішель одружилися в 1989 році, у пари троє дітей: Джейк, Нік і Ромі. Найбільшу популярність Райнер здобув як режисер фільмів «Це – Spinal Tap!», «Коли Гаррі зустрів Саллі», «Кілька хороших хлопців», «Бути Чарлі», «Поки не зіграв у ящик» з Морганом Фріменом і Джеком Ніколсоном. Райнер також зіграв роль батька головного героя у фільмі «Вовк з Уолл-стріт».

Читайте також:

Теги: вбивство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тіла подружжя були знайдені в їхньому будинку в західній частині Лос-Анджелеса
Голлівудського режисера Роба Райнера разом із дружиною знайдено мертвими
Вчора, 08:06
Про смерть Максима Кузьмінова стало відомо на початку минулого року
Іспанія зупинила розслідування вбивства пілота, який перегнав російський Мі-8 в Україну
10 грудня, 17:56
Досудове розслідування триває
Смерть сина Каденюка: названо основну версію слідства
10 грудня, 17:00
Віра Каденюк з сином Дмитром у 2019 році
У Києві знайдено мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
10 грудня, 09:33
Поліція проводить обшук у струмку Олешна в районі Фрідек-Містек, де було знайдено задушену українку
У Чехії знайдено тіло зниклої українки: у вбивстві зізнався знайомий
9 грудня, 23:39
Потерпілий загинув на місці події
В Одесі посеред вулиці вбито чоловіка
9 грудня, 20:59
Жінку засуджено до 14 років позбавлення волі.
На Київщині матір спалила живцем власного сина: деталі справи
5 грудня, 11:29
Правоохоронці затримали нападника та вилучили ніж
У Львові смертельно поранено військового ТЦК під час виконання службових обов’язків
4 грудня, 12:17
Суд застосував до обох підозрюваних тимчасовий арешт строком на 40 діб
Вбивство сина харківського чиновника у Відні: підозрюваних тимчасово арештовано
3 грудня, 16:43

Шоу-біз

Сина голлівудського режисера Роба Райнера затримано через підозру у вбивстві батьків
Сина голлівудського режисера Роба Райнера затримано через підозру у вбивстві батьків
Білик заінтригувала. Співачка готує українську версію легендарного новорічного хіта
Білик заінтригувала. Співачка готує українську версію легендарного новорічного хіта
Прощання із Степаном Гігою. Фоторепортаж зі Львова
Прощання із Степаном Гігою. Фоторепортаж зі Львова
На концерті Макса Барського зникло світло. Як відреагував співак та що пишуть українці (фото)
На концерті Макса Барського зникло світло. Як відреагував співак та що пишуть українці (фото)
Голлівудського режисера Роба Райнера разом із дружиною знайдено мертвими
Голлівудського режисера Роба Райнера разом із дружиною знайдено мертвими
Ексбойфренд Олени Тополі прокоментував її розлучення
Ексбойфренд Олени Тополі прокоментував її розлучення

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Вчора, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua