Сина голлівудського режисера Роба Райнера затримано через підозру у вбивстві батьків

За даними ЗМІ, за день до вбивства між режисером та його сином стався конфлікт

Сина відомого американського режисера Роба Райнера та його дружини Мішель, яких нещодавно було знайдено мертвими, взято під варту за підозрою у вбивстві батьків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

Раніше правоохоронні органи повідомляли, що 32-річного Ніка Райнера утримують під заставою в розмірі $4 млн, однак згодом стало відомо, що він перебуває під вартою без права внесення застави.

CBS News пише, що перед вбивством між режисером та сином спалахнула суперечка. Слідчі поки не розкривають деталей справи. Тим часом поліція стверджує, що причетність Ніка Райнера до вбивства батьків підтвердили результати розслідування.

Нагадаємо, американський актор і режисер Роб Райнер та його дружина Мішель Райнер знайдені мертвими у власному будинку в Лос-Анджелесі. Обставини та причини смерті сім'ї Райнер з'ясовують детективи відділу з розслідування вбивств поліції Лос-Анджелеса. За інформацією видання TMZ, обоє отримали ножові поранення.

Роб і Мішель одружилися в 1989 році, у пари троє дітей: Джейк, Нік і Ромі. Найбільшу популярність Райнер здобув як режисер фільмів «Це – Spinal Tap!», «Коли Гаррі зустрів Саллі», «Кілька хороших хлопців», «Бути Чарлі», «Поки не зіграв у ящик» з Морганом Фріменом і Джеком Ніколсоном. Райнер також зіграв роль батька головного героя у фільмі «Вовк з Уолл-стріт».