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Актор Задніпровський розказав, якого політика він відмовився пародіювати за великі гроші

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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колаж: glavcom.ua

Назар Задніпровський: Всіх грошей не заробиш, а у мене є принципи

Народний артист України Назар Задніпровський розповів, що напередодні президентських виборів 2019 року отримав пропозицію зіграти пародію на експрезидента Петра Порошенка. За це йому запропонували великі гроші, однак актор категорично відмовився. Про це Задніпровський розказав в інтерв'ю Аліні Доротюк, інформує «Главком».

«Мені перед президентськими виборами у 2019 році запропонували, щоб я зіграв пародію на Порошенка. Щоб я був і Порошенко-суддя, і Порошенко-підсудний, і Порошенко-адвокат, щоб, типу, суд над Порошенком», – зазначив артист.

Хто саме зробив цю пропозицію, Задніпровський не сказав, як і точну суму за пародію. Однак актор підкреслив, що йшлося про дуже великі гроші.

«Навіть стартову ціну сказали високу. Їм потрібно було, щоб це був я. Всіх грошей не заробиш, а у мене є принципи», – наголосив Назар Задніпровський.

Назар Задніпровський (9 листопада 1975 року, м. Київ) – український актор театру, кіно та дубляжу. Заслужений артист України (2007), Народний артист України. З 1997 року – актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Відомий за ролями у фільмі «Скажене весілля» та серіалі «Будиночок на щастя».

Нагадаємо, ім'я режисера-постановника Івана Уривського останній рік згадується через гучний успіх його постановки «Конотопська відьма» за однойменною повістю драматурга Григорія Квітки-Основ'яненка. Вона завоювала популярність не лише серед глядачів Національного академічного драмтеатру імені Івана Франка, а й стала сенсацією в соціальних мережах. Постановка також отримала Шевченківську премію.

Раніше Назар Задніпровський пояснив, чому скандальна Оксана Байрак поїхала до Росії. Він зазначив, що режисерка неабияк самозакохана. До початку повномасштабної війни, вона знімала стрічки, кошти на які давала Росія, працювала з російськими акторами. Однак, коли почалася велика війна, скандальна режисерка стала нікому не потрібною.

До слова, у популярному серіалі «Будиночок на щастя» одну з головних ролей грала українська акторка Галина Безрук, яка нині працює в РФ та мовчить про війну в Україні. Акторка живе у Москві з російським актором Артемом Алєксєєвим та донькою. Актор Назар Задніпровський висловився про позицію колеги, з якою разом знімався в серіалі.

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Теги: актор Петро Порошенко

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