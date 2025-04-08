Зірку серіала «Гра в кальмара» засуджено за сексуальні домагання

Інцидент стався ще у 2017 році, але потерпіла заяву про домагання подала у листопаді 2022 року

80-річного південнокорейського актора О Йон Су, відомого за роллю в серіалі «Гра в кальмара», засудили до одного року позбавлення волі за звинуваченням у сексуальних домаганнях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Star.

Спочатку суд призначив акторові вісім місяців умовного ув'язнення з випробувальним терміном у два роки, однак згодом рішення переглянули, і термін покарання посилили.

Інцидент стався ще у 2017 році. Колишня колега актора по театральній трупі звинуватила його в тому, що він без її згоди поцілував її та обійняв у двох різних випадках – на пішохідній доріжці та біля її будинку. Офіційно заяву про це вона подала у листопаді 2022 року.

О Йон Су, зі свого боку, заперечив провину, стверджуючи, що лише тримав жінку за руку, щоб показати шлях навколо озера. Він також зазначив, що просив у неї вибачення, однак це не варто розцінювати як визнання провини.

Спочатку справу закрили на початку 2022 року, але згодом її поновили через апеляцію потерпілої. Під час судового засідання 3 квітня прокурори заявили, що постраждала жінка жила у страху як у професійному, так і в особистому житті. У відповідь О Йон Су назвав свою поведінку проявом «батьківських почуттів», що викликало обурення сторони обвинувачення. Прокурори заявили, що подібне виправдання лише посилило шкоду, завдану жертві, й звинуватили актора у відсутності щирого каяття.

Адвокати актора наполягали на тому, що звинувачення базуються виключно на свідченнях постраждалої, які, на їхню думку, позбавлені чіткості, послідовності та логіки.

Під час виступу в суді О Йон Су зазначив:

«Це принизливо – постати перед судом у такому віці. Якщо я сказав або зробив щось недоречне, я прийму вирок. Але не вважаю, що мої дії були нападом. Якщо мої необережні слова чи вчинки під час короткої взаємодії завдали болю, мені шкода. Все, що я будував протягом 80 років, зруйнувалося в одну мить. Я почуваюся спустошеним».

Актор здобув світову славу завдяки ролі в «Грі в кальмара», за яку отримав нагороду «Золотий глобус» як найкращий актор другого плану. Тоді з перемогою його особисто привітав президент Південної Кореї.

О Йон Су має понад 60 років акторського досвіду. Свою кар'єру він розпочав у 1963 році, а в кіно дебютував у 1965 році у фільмі The Seashore Village.

Раніше ми писали, що французька прокуратура запросила 18 місяців умовного тюремного строку та штраф у розмірі €20 тис. для актора Жерара Депардьє. Його звинувачують у домаганнях до двох колег на знімальному майданчику. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BFMTV.

«Прокурор також вимагав зобов’язати актора пройти психологічне лікування та внести його до реєстру сексуальних злочинців», – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, відомого актора Жерара Депардьє звинувачують у сексуальних домаганнях стосовно двох жінок під час зйомок фільму «Зелені ставні» (Les Volets Verts) у 2021 році. У лютому 2024 року декоратор і помічник режисера звинуватили Депардьє в сексуальному насильстві, сексуальних домаганнях і сексистських образах. За словами очевидців, Депардьє цілував жінок на знімальному майданчику і хапав їх за груди, а також взагалі поводився безладно, але тільки з тими жінками, які були в його підпорядкуванні.

28 жовтня 2024 року французький актор Жерар Депардьє не з'явився в суді через стан здоров'я. Паризький суд відклав розгляд справи до березня 2025 року.