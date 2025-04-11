«Не шкода цивільних»? Блогер Іванов вимагає від Порошенка відреагувати на слова свого партійця

Експерт зазначає, позиція Порошенка та його партії з цього приводу викликає обурення

Від Порошенка вимагають дати оцінку словам представника «Євросолідарності», який втрапив у скандал після кривавого удару росіян по Кривому Рогу

Екскандидат у депутати від партії Петра Порошенка «Європейська солідарність» Андрій Батюков публічно заявив, що йому не шкода цивільних українців, вбитих російськими окупантами, якщо серед їхніх родичів немає військовослужбовців. Порошенко та його партія замість того, щоб осудити соратника, підтримали його мовчазною згодою. Про це повідомляє політичний експерт Сергій Іванов, коментуючи допис Батюкова у соцмережах.

«Мені ніколи не шкода цивільних. Кожного разу, коли гине їх якась кількість, я запитую – у скількох з них батько чи мати, чоловік чи дружина служить?» – цитує Сергій Іванов слова екскандидата в депутати від «Європейської солідарності» Андрія Батюкова.

Експерт зазначає, позиція Порошенка та його партії з цього приводу викликає обурення: за декілька днів скандалу від них не було жодної реакції на цю заяву.

Нагадаємо, що після трагічного удару по Кривому Рогу 4 квітня, що забрав життя 20 людей, зокрема дев’ятьох дітей, суспільство шокувала заява військового Андрія Батюкова. У своєму дописі він зазначив, що йому «не шкода цивільних», викликавши хвилю обурення в мережі.